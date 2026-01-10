Доба на Донеччині: понад 1300 ударів, дві людини загинули. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 9 січня, російські загарбники завдали 1 387 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем опинилися шість населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Краматорський район
Зелене Олександрівської громади росіяни атакували двома БпЛА "Герань-3" – одну людину вбили та одну поранили, пошкодили 6 приватних будинків.
У Кіндратівці внаслідок влучання FPV-дрона травмовано цивільну особу, пошкоджено мопед.
В Олексієво-Дружківці пошкоджено 5 приватних будинків. У Комишувасі ворожий FPV-дрон пошкодив нежитлову споруду.
Крім того, сьогодні після опівночі війська РФ вдарили по Дружківці та Краматорську. Пошкоджено щонайменше 4 приватних будинки. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Три БпЛА "Герань-2" вночі атакували Слов'янськ, - повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
Удару завдано по приватному сектору.
"Пошкоджено щонайменше 11 приватних будинків, автівки. На щастя, обійшлося без постраждалих",- зазначив Лях.
Покровський район
На Добропілля Росія скинула 2 бомби "КАБ-250" – пошкоджено три будівлі на території підприємства.
Наслідки ворожих атак
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