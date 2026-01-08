Доба на Донеччині: понад 1300 обстрілів, поранено людину. ФОТОрепортаж

Протягом 7 січня війська РФ здійснили 1 328 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 5 населених пунктів: міста Дружківка, Миколаївка, Слов’янськ, селище Новодонецьке, село Тихонівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Шахівській громаді зруйновано 5 будинків: 3 у Кучеровому Яру і 2 у Торецькому. У Добропіллі пошкоджено нежитлове приміщення.

Краматорський район

У Миколаївці ударом БпЛА "Ланцет" пошкоджено господарську споруду. Тихонівку Миколаївської ТГ ворог накрив з реактивних систем залпового вогню – пошкоджено приватну оселю.

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По Слов’янську росіяни вдарили БпЛА "Герань-2" – поранили цивільну особу, пошкодили 9 приватних будинків і 3 автомобілі. У Дружківці пошкоджено авто.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Наслідки ворожих обстрілів















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