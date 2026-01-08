Сутки на Донетчине: более 1300 обстрелов, ранен человек. ФОТОрепортаж
В течение 7 января войска РФ осуществили 1 328 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 5 населенных пунктов: города Дружковка, Николаевка, Славянск, поселок Новодонецкое, село Тихоновка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Покровский район
В Шаховской общине разрушено 5 домов: 3 - в Кучеровом Яре и 2 - в Торецком. В Доброполье повреждено нежилое помещение.
Краматорский район
В Николаевке ударом БПЛА "Ланцет" повреждено хозяйственное сооружение. Тихоновку Николаевской ТГ враг накрыл из реактивных систем залпового огня – поврежден частный дом.
По Славянску россияне нанесли удар БПЛА "Герань-2" – ранили гражданское лицо, повредили 9 частных домов и 3 автомобиля. В Дружковке поврежден автомобиль.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.
Последствия вражеских обстрелов
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