Сутки на Донетчине: более 1300 обстрелов, ранен человек. ФОТОрепортаж

В течение 7 января войска РФ осуществили 1 328 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 5 населенных пунктов: города Дружковка, Николаевка, Славянск, поселок Новодонецкое, село Тихоновка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Покровский район

В Шаховской общине разрушено 5 домов: 3 - в Кучеровом Яре и 2 - в Торецком. В Доброполье повреждено нежилое помещение.

Краматорский район

В Николаевке ударом БПЛА "Ланцет" повреждено хозяйственное сооружение. Тихоновку Николаевской ТГ враг накрыл из реактивных систем залпового огня – поврежден частный дом.

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По Славянску россияне нанесли удар БПЛА "Герань-2" – ранили гражданское лицо, повредили 9 частных домов и 3 автомобиля. В Дружковке поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.

Последствия вражеских обстрелов















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