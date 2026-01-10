Сутки в Донецкой области: более 1300 ударов, два человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 9 января, российские захватчики нанесли 1 387 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем оказались шесть населенных пунктов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Краматорский район
Зеленое Александровской громады россияне атаковали двумя БПЛА "Герань-3" – один человек убит и один ранен, повреждены 6 частных домов.
В Кондратовке в результате попадания FPV-дрона травмирован гражданский человек, поврежден мопед.
В Алексеево-Дружковке повреждены 5 частных домов. В Комышувахе вражеский FPV-дрон повредил нежилое здание.
Кроме того, сегодня после полуночи войска РФ нанесли удары по Дружковке и Краматорску. Повреждены по меньшей мере 4 частных дома. Информации о пострадавших пока не поступало.
Три БПЛА "Герань-2" ночью атаковали Славянск, - сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
Удар нанесен по частному сектору.
"Повреждены по меньшей мере 11 частных домов, автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Лях.
Покровский район
На Доброполье Россия сбросила 2 бомбы "КАБ-250" – повреждены три здания на территории предприятия.
Последствия вражеских атак
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