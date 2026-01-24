Ворог б’є FPV-дронами по Слов’янську: постраждали дві дівчини-підлітки

Слов’янськ уже другий день під обстрілами ворога FPV-дронами. Сьогодні пошкоджені автомобілі та багатоповерхівка, постраждали дві дівчини-підлітки.

Про це у фейсбуці повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Субота, 24 січня. Другий день поспіль Словʼянськ - під атакою ворожих fpv", - ідеться в повідомленні.

Пошкодження

Сьогодні пошкоджено автівки, багатоповерхівку.

Постраждалі

На жаль, маємо двох постраждалих - дівчата-підлітки, які гуляли на вулиці. Обом надається необхідна медична допомога.

