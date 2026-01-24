Ворог б’є FPV-дронами по Слов’янську: постраждали дві дівчини-підлітки

Слов’янськ знову під атакою

Слов’янськ уже другий день під обстрілами ворога FPV-дронами. Сьогодні пошкоджені автомобілі та багатоповерхівка, постраждали дві дівчини-підлітки.

Про це у фейсбуці повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Субота, 24 січня. Другий день поспіль Словʼянськ - під атакою ворожих fpv", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог ударив по Слов’янську КАБами: семеро поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Пошкодження

Сьогодні пошкоджено автівки, багатоповерхівку.

Постраждалі

На жаль, маємо двох постраждалих - дівчата-підлітки, які гуляли на вулиці. Обом надається необхідна медична допомога.

Читайте також: FPV-дрон атакував домоволодіння на Сумщині: загинув чоловік

обстріл (33717) fpv-дрон (261) Слов'янськ (803)
Топ коментарі
Живуть. Місто далі живе. Жінки ходять з колясками. Не в всіх є можливість виїхати і винаймати житло. В Ставках та Лимані досі люди живуть
24.01.2026 22:29 Відповісти
Діти отримують поранення. Бо міндічі та інші гаманці зеленського замість евакауації дітей займались вивозом грошей в москву та ізраїль.
24.01.2026 23:08 Відповісти
А що діти там роблять ?
показати весь коментар
24.01.2026 21:33 Відповісти
24.01.2026 21:33 Відповісти
Інстаграмщиці(Ждут рєбят(
24.01.2026 21:34 Відповісти
Діти самі вирішують де їм жити?
25.01.2026 00:51 Відповісти
Ой,вибачте,..разом з батьками.
25.01.2026 07:50 Відповісти
Цілий обласний центр немає куди переселити. Я не чула, щоб десь зводили багатоповерхівки для переселенців. В Сумах дітей не один десяток тисяч. Багаті то знайшли куди виїхати.
25.01.2026 10:01 Відповісти
Живуть. Місто далі живе. Жінки ходять з колясками. Не в всіх є можливість виїхати і винаймати житло. В Ставках та Лимані досі люди живуть
24.01.2026 22:29 Відповісти
Можливість виїхати немає нічого спільного з бажанням.
25.01.2026 07:51 Відповісти
Ну виїхали мої батьки і родина. Далі що ? Допомоги держави 0! Чпокайся як хочеш
25.01.2026 08:43 Відповісти
Добре що виїхали.На шальці терезів : смерть або якесь життя,навіть важке.
25.01.2026 09:35 Відповісти
Звалив? Насолоджуйся і не лізь в чуже життя з порадами, яких ніхто не потребує🤮
25.01.2026 10:39 Відповісти
Німецькою Дум є дурень.Ти спеціально собі такий нік зробив?))
25.01.2026 11:31 Відповісти
В Енергодарі зрадники живуть нормально. Я би сказав навіть дуже. Якщо порівнювати зі мною. Я втратив все майно і 4 рік живу по посадках
Так що тут не сказав що в них тяжке життя. Вся проблема то що для ВПО допомоги болта.
25.01.2026 11:23 Відповісти
Вчити тут нічому не буду.Втратили все ,бо все було вкладено в одне й це ,переважно,масово й думати про погане ніхто ніколи не хотів.Це так як зі страхуванням автомобіля :можна страхувати помінімуму і від усіх випадків життя.
25.01.2026 11:34 Відповісти
Ну як вкладено в одне? Хата в Енергодарі, робота в Енергодарі, автівка в Енергодарі, бізнес в Енергодарі? як це все розірвати і розмістити по країні?
25.01.2026 14:38 Відповісти
Моя скромна думка.ВСЕ це є пропорційно у відсотках....нема статті інвестицій та заощаджень,плюс заощаджень в різних грошових одиницях,цінних метала,різнихбанках.Цю тему можна розвивати але...
25.01.2026 14:48 Відповісти
