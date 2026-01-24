Ворог б’є FPV-дронами по Слов’янську: постраждали дві дівчини-підлітки
Слов’янськ уже другий день під обстрілами ворога FPV-дронами. Сьогодні пошкоджені автомобілі та багатоповерхівка, постраждали дві дівчини-підлітки.
Про це у фейсбуці повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Субота, 24 січня. Другий день поспіль Словʼянськ - під атакою ворожих fpv", - ідеться в повідомленні.
Пошкодження
Сьогодні пошкоджено автівки, багатоповерхівку.
Постраждалі
На жаль, маємо двох постраждалих - дівчата-підлітки, які гуляли на вулиці. Обом надається необхідна медична допомога.
Топ коментарі
+3 Денис Енергодарський
показати весь коментар24.01.2026 22:29 Відповісти Посилання
+3 newduckling
показати весь коментар24.01.2026 23:08 Відповісти Посилання
+2 Евгений Корпан
показати весь коментар24.01.2026 21:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так що тут не сказав що в них тяжке життя. Вся проблема то що для ВПО допомоги болта.