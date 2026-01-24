Ворог обстріляв два райони Донеччини: поранено людину, є пошкодження

Минулої доби, 23 січня 2026 року, війська РФ атакували два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Заповідному - 4, у Торецькому - 2, у Веселому - 1.

Краматорський район

Також зазначається, що у Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 3 автівки. У Краматорську поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю.

