Ворог обстріляв два райони Донеччини: поранено людину, є пошкодження
Минулої доби, 23 січня 2026 року, війська РФ атакували два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
За даними ОВА, у Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Заповідному - 4, у Торецькому - 2, у Веселому - 1.
Краматорський район
Також зазначається, що у Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 3 автівки. У Краматорську поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль