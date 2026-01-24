Враг обстрелял два района Донетчины: ранен человек, есть повреждения

За прошедшие сутки, 23 января 2026 года, войска РФ атаковали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОГА, в Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 5 домов, в Заповедном - 4, в Торецком - 2, в Веселом - 1.

Краматорский район

Также отмечается, что в Райгородке Николаевской громады поврежден дом. В Славянске повреждены многоэтажка, частный дом и 3 автомобиля. В Краматорске ранен человек. В Константиновке повреждены многоэтажка и админздание.

