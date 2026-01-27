Почти 60 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано на Сумщине: известно о 3 пострадавших

В течение суток, с утра 26 января до утра 27 января 2026 года, российские войска осуществили почти 60 обстрелов по 25 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на 27 января рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.

В Путивльской громаде в результате попадания вражеского дрона пострадали двое мирных жителей – мужчины 30 и 35 лет.

В лечебное учреждение за медицинской помощью обратился 22-летний мужчина, пострадавший в результате удара вражеского беспилотника 23 января.

Разрушения

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Путивльской громаде поврежден легковой автомобиль;
  • в Ворожбянской громаде повреждено здание учебного заведения;
  • в Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, частный жилой дом, частный легковой автомобиль;
  • в Тростянецкой громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Белопольской громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Краснопольской громаде повреждено хозяйственное сооружение;
  • в Зноб-Новгородской громаде повреждены частный жилой дом, нежилые помещения, объект гражданской инфраструктуры;
  • в Глуховской громаде повреждены церковь, многоквартирный жилой дом, нежилое помещение, автомобиль;
  • в Шосткинской громаде разрушен частный жилой дом и хозяйственные постройки, повреждены частные жилые дома;
  • в Хутор-Михайловской громаде повреждено частное домовладение;
  • в Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом.

Це коментарі сумчан до допису Угруповання військ "Курськ",про брехливу інформацію, що fpv дрони до Сум не долітають.
Маємо ще один приклад, коли в звітах командирів нагору брехня, або бреше сам штаб , скоріше за все.
27.01.2026 14:32 Ответить
Шахеди прилітають регулярно,крім МВГ їх нічим збивати на Сумщині 😡
27.01.2026 16:06 Ответить
 
 