Почти 60 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано на Сумщине: известно о 3 пострадавших
В течение суток, с утра 26 января до утра 27 января 2026 года, российские войска осуществили почти 60 обстрелов по 25 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на 27 января рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.
В Путивльской громаде в результате попадания вражеского дрона пострадали двое мирных жителей – мужчины 30 и 35 лет.
В лечебное учреждение за медицинской помощью обратился 22-летний мужчина, пострадавший в результате удара вражеского беспилотника 23 января.
Разрушения
Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Путивльской громаде поврежден легковой автомобиль;
- в Ворожбянской громаде повреждено здание учебного заведения;
- в Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, частный жилой дом, частный легковой автомобиль;
- в Тростянецкой громаде поврежден частный жилой дом;
- в Белопольской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Краснопольской громаде повреждено хозяйственное сооружение;
- в Зноб-Новгородской громаде повреждены частный жилой дом, нежилые помещения, объект гражданской инфраструктуры;
- в Глуховской громаде повреждены церковь, многоквартирный жилой дом, нежилое помещение, автомобиль;
- в Шосткинской громаде разрушен частный жилой дом и хозяйственные постройки, повреждены частные жилые дома;
- в Хутор-Михайловской громаде повреждено частное домовладение;
- в Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом.
Це коментарі сумчан до допису Угруповання військ "Курськ",про брехливу інформацію, що fpv дрони до Сум не долітають.
Маємо ще один приклад, коли в звітах командирів нагору брехня, або бреше сам штаб , скоріше за все.
