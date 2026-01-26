Угруповання "Курськ" заперечило російські FPV-дрони над Сумами. Про них попереджав експерт Флеш та місцева влада
Угруповання військ "Курськ" заявило, що невідомі безпілотники, які останнім часом фіксуються над містом Суми, – це нібито українські дрони-перехоплювачі, а не ворожі FPV-дрони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Центр комунікацій угруповання у фейсбуці.
Заперечення командування
"Офіційно звертаємося до місцевої громади, місцевих ЗМІ та місцевої влади: польоти ворожих FPV-дронів у небі міста фізично неможливі. Те, що люди бачили на власні очі або у медіа, були українські дрони-перехоплювачі. Вони застосовуються для захисту від ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", "Герань", "Молния", "Італмас", розвідувальних крил та іншої смертельної російської гидоти", - заявили у "Курську".
Що передувало?
- Раніше, 15 січня, український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував у соцмережах відеозапис. На ньому, за його словами, його колега перехопив "картинку" з російського FPV-дрона, що літав над містом Суми.
За словами експерта, цей дрон належить "Рубікону" –– елітному підрозділу операторів дронів РФ.
Заяви Сумської МВА
- Зазначимо, що 18 січня очільник військової адміністрації Сум Сергій Кривошеєнко підтверджував, що у Ковпаківському районі міста через падіння FPV-дрона поряд з будинком було пошкоджено п'ять вікон. Тоді обійшлося без постраждалих.
До цього у телеграм-каналі МВА було чотири повідомлення (одне наприкінці грудня та ще три у січні) про удари російських FPV по території Стецьківського старостату, що розташований на північ від Сум і входить до міської громади.
Додамо, що відстань від міста Суми до активної лінії фронту –– приблизно 18 кілометрів по прямій:
Одна з проблем застосування зенітних дронів - це Френдлі Файр. У пілота зенітного дрона дуже мало часу на ідентифікацію цілі. А командири часто вимагають результатів.
На відео наш екіпаж збиває Свічблейд 600, який летить атакувати ворога, прийнявши його за V2U.
Це не вина пілотів, дрони дуже схожі, але якось вирішувати це питання потрібно.
Іноді бувають випадки, коли наші пілоти збивають дипстрайки ціною по 300 тисяч доларів. Також мені постійно надсилають на вивчення уламки збитих БПЛА і я впізнаю в них наші вироби.
Друга частина цієї проблеми: пілоти бояться збивати незнайомі борти, думаючи, що це дорогі БПЛА СБУ або ГУР, а це БПЛА ворога і вони йдуть додому.
Чим більше у нас буде зенітних дронів і пілотів, тим проблема буде більшою.
UPD Поговорил з пілотами, які збили цей БПЛА. Ситуація ще складніша, він летів у наш бік і вивчав наші позиції.
UPD2 Горизонтальні зв'язки допомогли мені за 5 хвилин провести розслідування. Група моїх друзів запустила свитчблецд по важливій цілі. Заяву на роботу подали як належить. Всіх повідомили.
У момент польоту одна загальновідома система моніторингу позначила цю ціль... як ворожу. По ній почав працювати РЕБ, Світч втратив управління і повернувся назад на резервну точку зв'язку, де і став намотувати кола. Але зв'язку не було. Наш РЕБ гарно працював. Пілоти зенітних дронів, бачачи, що ціль позначена як ворожа і поводиться як ворог, виконали своє завдання і її збили. Розпізнати різницю зовні не змогли, тому що ці БПЛА схожі. Якби я не вивчав свічблейд, то теж би не зрозумів швидко.
П.с. так можно всі пройоби повісити на "срочників/мобіків з ППО" , а мільярди вивести в Кібуц міндіча..... Сказати дипстраки збили ребом Порошенка, всьо.. іщєм віновних
