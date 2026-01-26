Угруповання "Курськ" заперечило російські FPV-дрони над Сумами. Про них попереджав експерт Флеш та місцева влада

Угруповання військ "Курськ" заявило, що невідомі безпілотники, які останнім часом фіксуються над містом Суми, – це нібито українські дрони-перехоплювачі, а не ворожі FPV-дрони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Центр комунікацій угруповання у фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заперечення командування

"Офіційно звертаємося до місцевої громади, місцевих ЗМІ та місцевої влади: польоти ворожих FPV-дронів у небі міста фізично неможливі. Те, що люди бачили на власні очі або у медіа, були українські дрони-перехоплювачі. Вони застосовуються для захисту від ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", "Герань", "Молния", "Італмас", розвідувальних крил та іншої смертельної російської гидоти", - заявили у "Курську".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували безпілотниками Суми і область: троє людей постраждало, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше, 15 січня, український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував у соцмережах відеозапис. На ньому, за його словами, його колега перехопив "картинку" з російського FPV-дрона, що літав над містом Суми.

За словами експерта, цей дрон належить "Рубікону" –– елітному підрозділу операторів дронів РФ.

Читайте також: РФ атакувала Суми та Вознесенськ Миколаївської області: є пошкодження інфраструктури та постраждалі

Заяви Сумської МВА

Зазначимо, що 18 січня очільник військової адміністрації Сум Сергій Кривошеєнко підтверджував, що у Ковпаківському районі міста через падіння FPV-дрона поряд з будинком було пошкоджено п'ять вікон. Тоді обійшлося без постраждалих.

До цього у телеграм-каналі МВА було чотири повідомлення (одне наприкінці грудня та ще три у січні) про удари російських FPV по території Стецьківського старостату, що розташований на північ від Сум і входить до міської громади.

Додамо, що відстань від міста Суми до активної лінії фронту –– приблизно 18 кілометрів по прямій:

Фото: Мапа: DeepState

Читайте також: Російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра, - Флеш. ФОТО