Группировка "Курск" опровергла наличие российских FPV-дронов над Сумами. О них предупреждал эксперт Флеш и местные власти.

Группировка войск "Курск" заявила, что неизвестные беспилотники, которые в последнее время фиксируются над городом Сумы, – это якобы украинские дроны-перехватчики, а не вражеские FPV-дроны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Центр коммуникаций группировки в Facebook.

Опровержение командования

"Официально обращаемся к местной громаде, местным СМИ и местным властям: полеты вражеских FPV-дронов в небе города физически невозможны. То, что люди видели своими глазами или в СМИ, были украинские дроны-перехватчики. Они применяются для защиты от вражеских ударных БПЛА типа "Шахед", "Герань", "Молния", "Италмас", разведывательных крыльев и другой смертоносной российской гадости", - заявили в "Курске".

Что предшествовало?

Ранее, 15 января, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал в соцсетях видеозапись. На ней, по его словам, его коллега перехватил "картинку" с российского FPV-дрона, летавшего над городом Сумы.

По словам эксперта, этот дрон принадлежит "Рубикону" –– элитному подразделению операторов дронов РФ.

Заявления Сумской ГВА

Отметим, что 18 января глава военной администрации Сум Сергей Кривошеенко подтверждал, что в Ковпаковском районе города из-за падения FPV-дрона рядом с домом было повреждено пять окон. Тогда обошлось без пострадавших.

До этого в телеграм-канале ГГА было четыре сообщения (одно в конце декабря и еще три в январе) об ударах российских FPV по территории Стецковского старостата, расположенного к северу от Сум и входящего в городскую громаду.

Добавим, что расстояние от города Сумы до активной линии фронта –– примерно 18 километров по прямой:

Фото: Карта: DeepState

