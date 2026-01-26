Группировка "Курск" опровергла наличие российских FPV-дронов над Сумами. О них предупреждал эксперт Флеш и местные власти.

Группировка войск "Курск" заявила, что неизвестные беспилотники, которые в последнее время фиксируются над городом Сумы, – это якобы украинские дроны-перехватчики, а не вражеские FPV-дроны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Центр коммуникаций группировки в Facebook.

Опровержение командования

"Официально обращаемся к местной громаде, местным СМИ и местным властям: полеты вражеских FPV-дронов в небе города физически невозможны. То, что люди видели своими глазами или в СМИ, были украинские дроны-перехватчики. Они применяются для защиты от вражеских ударных БПЛА типа "Шахед", "Герань", "Молния", "Италмас", разведывательных крыльев и другой смертоносной российской гадости", - заявили в "Курске".

Российские FPV над Сумами - что говорит группировка войск Курск

Что предшествовало?

  • Ранее, 15 января, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал в соцсетях видеозапись. На ней, по его словам, его коллега перехватил "картинку" с российского FPV-дрона, летавшего над городом Сумы.

По словам эксперта, этот дрон принадлежит "Рубикону" –– элитному подразделению операторов дронов РФ.

Заявления Сумской ГВА

  • Отметим, что 18 января глава военной администрации Сум Сергей Кривошеенко подтверждал, что в Ковпаковском районе города из-за падения FPV-дрона рядом с домом было повреждено пять окон. Тогда обошлось без пострадавших.

До этого в телеграм-канале ГГА было четыре сообщения (одно в конце декабря и еще три в январе) об ударах российских FPV по территории Стецковского старостата, расположенного к северу от Сум и входящего в городскую громаду.

Добавим, что расстояние от города Сумы до активной линии фронта –– примерно 18 километров по прямой:

Фото: Карта: DeepState

Побільше пишіть службової інформації, дитячій садок сонечко.
26.01.2026 19:18 Ответить
... доповідають без шифруквання - по запасному каналу!
26.01.2026 19:22 Ответить
може тому що то є неправда і фпв кожного дня літають над містом???
27.01.2026 11:11 Ответить
"Місцеві розбірки" - не цікаво...
26.01.2026 19:19 Ответить
Часто наші ж дрони , наша ППО і дійсно сприймає за кацапські . Флеш пише -

Одна з проблем застосування зенітних дронів - це Френдлі Файр. У пілота зенітного дрона дуже мало часу на ідентифікацію цілі. А командири часто вимагають результатів.

На відео наш екіпаж збиває Свічблейд 600, який летить атакувати ворога, прийнявши його за V2U.

Це не вина пілотів, дрони дуже схожі, але якось вирішувати це питання потрібно.

Іноді бувають випадки, коли наші пілоти збивають дипстрайки ціною по 300 тисяч доларів. Також мені постійно надсилають на вивчення уламки збитих БПЛА і я впізнаю в них наші вироби.

Друга частина цієї проблеми: пілоти бояться збивати незнайомі борти, думаючи, що це дорогі БПЛА СБУ або ГУР, а це БПЛА ворога і вони йдуть додому.

Чим більше у нас буде зенітних дронів і пілотів, тим проблема буде більшою.

UPD Поговорил з пілотами, які збили цей БПЛА. Ситуація ще складніша, він летів у наш бік і вивчав наші позиції.

UPD2 Горизонтальні зв'язки допомогли мені за 5 хвилин провести розслідування. Група моїх друзів запустила свитчблецд по важливій цілі. Заяву на роботу подали як належить. Всіх повідомили.
У момент польоту одна загальновідома система моніторингу позначила цю ціль... як ворожу. По ній почав працювати РЕБ, Світч втратив управління і повернувся назад на резервну точку зв'язку, де і став намотувати кола. Але зв'язку не було. Наш РЕБ гарно працював. Пілоти зенітних дронів, бачачи, що ціль позначена як ворожа і поводиться як ворог, виконали своє завдання і її збили. Розпізнати різницю зовні не змогли, тому що ці БПЛА схожі. Якби я не вивчав свічблейд, то теж би не зрозумів швидко.
26.01.2026 19:26 Ответить
Це ж пипець.
П.с. так можно всі пройоби повісити на "срочників/мобіків з ППО" , а мільярди вивести в Кібуц міндіча..... Сказати дипстраки збили ребом Порошенка, всьо.. іщєм віновних
26.01.2026 20:14 Ответить
Так ніхто нікого не винить . Флеш говорить що навіть йому важко розпізнати - де свій , а де чужий бпла . Тому що проблема - в системі їх ідентифікації . В авіації є система розпізнавання - свій чужий , а в бпла її і досі немає . І цю проблему треба вирішувати . Навіть - треба було вирішувати - ще вчора . Але чинушам в МО на це постійно було начхати . Флеш раніше - десятки разів попереджав , то про одну проблему , то про іншу , але його жодного разу ніхто навіть не вислухав .
26.01.2026 20:53 Ответить
Скоро "Флеш" прозріє, куди він потрапив, і що там де він є, вже не можна говорити правду, просто вилизувати владу мало. Шкода, був хороший спеціаліст.
26.01.2026 19:55 Ответить
Угруповання "курськ"? *****!! Мабуть Потужний генерал керує там.
І скільки кілометрів ми будемо міняти на ЗАЕС? Дозвольте спитати...
Скільки можно хуцпи і марафонної сцянини
26.01.2026 20:11 Ответить
 
 