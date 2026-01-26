Группировка "Курск" опровергла наличие российских FPV-дронов над Сумами. О них предупреждал эксперт Флеш и местные власти.
Группировка войск "Курск" заявила, что неизвестные беспилотники, которые в последнее время фиксируются над городом Сумы, – это якобы украинские дроны-перехватчики, а не вражеские FPV-дроны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Центр коммуникаций группировки в Facebook.
Опровержение командования
"Официально обращаемся к местной громаде, местным СМИ и местным властям: полеты вражеских FPV-дронов в небе города физически невозможны. То, что люди видели своими глазами или в СМИ, были украинские дроны-перехватчики. Они применяются для защиты от вражеских ударных БПЛА типа "Шахед", "Герань", "Молния", "Италмас", разведывательных крыльев и другой смертоносной российской гадости", - заявили в "Курске".
Что предшествовало?
- Ранее, 15 января, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал в соцсетях видеозапись. На ней, по его словам, его коллега перехватил "картинку" с российского FPV-дрона, летавшего над городом Сумы.
По словам эксперта, этот дрон принадлежит "Рубикону" –– элитному подразделению операторов дронов РФ.
Заявления Сумской ГВА
- Отметим, что 18 января глава военной администрации Сум Сергей Кривошеенко подтверждал, что в Ковпаковском районе города из-за падения FPV-дрона рядом с домом было повреждено пять окон. Тогда обошлось без пострадавших.
До этого в телеграм-канале ГГА было четыре сообщения (одно в конце декабря и еще три в январе) об ударах российских FPV по территории Стецковского старостата, расположенного к северу от Сум и входящего в городскую громаду.
Добавим, что расстояние от города Сумы до активной линии фронта –– примерно 18 километров по прямой:
Одна з проблем застосування зенітних дронів - це Френдлі Файр. У пілота зенітного дрона дуже мало часу на ідентифікацію цілі. А командири часто вимагають результатів.
На відео наш екіпаж збиває Свічблейд 600, який летить атакувати ворога, прийнявши його за V2U.
Це не вина пілотів, дрони дуже схожі, але якось вирішувати це питання потрібно.
Іноді бувають випадки, коли наші пілоти збивають дипстрайки ціною по 300 тисяч доларів. Також мені постійно надсилають на вивчення уламки збитих БПЛА і я впізнаю в них наші вироби.
Друга частина цієї проблеми: пілоти бояться збивати незнайомі борти, думаючи, що це дорогі БПЛА СБУ або ГУР, а це БПЛА ворога і вони йдуть додому.
Чим більше у нас буде зенітних дронів і пілотів, тим проблема буде більшою.
UPD Поговорил з пілотами, які збили цей БПЛА. Ситуація ще складніша, він летів у наш бік і вивчав наші позиції.
UPD2 Горизонтальні зв'язки допомогли мені за 5 хвилин провести розслідування. Група моїх друзів запустила свитчблецд по важливій цілі. Заяву на роботу подали як належить. Всіх повідомили.
У момент польоту одна загальновідома система моніторингу позначила цю ціль... як ворожу. По ній почав працювати РЕБ, Світч втратив управління і повернувся назад на резервну точку зв'язку, де і став намотувати кола. Але зв'язку не було. Наш РЕБ гарно працював. Пілоти зенітних дронів, бачачи, що ціль позначена як ворожа і поводиться як ворог, виконали своє завдання і її збили. Розпізнати різницю зовні не змогли, тому що ці БПЛА схожі. Якби я не вивчав свічблейд, то теж би не зрозумів швидко.
