Майже 60 ворожих обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: відомо про трьох постраждалих

Протягом доби, з ранку 26 січня до ранку 27 січня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на 27 січня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів.

У Путивльській громаді внаслідок влучання ворожого дрону постраждали два мирних жителі – чоловіки 30 і 35 років.

До лікувального закладу за медичною допомогою звернувся 22-річний чоловік, який постраждав внаслідок удару ворожого безпілотника 23 січня.

Руйнування

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Путивльській громаді пошкоджено легковий автомобіль;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено будівлю навчального закладу;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, приватний легковий автомобіль;
  • у Тростянецькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено господарчу споруду;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено церкву, багатоквартирний житловий будинок, нежитлове приміщення, автомобіль;
  • у Шосткинській громаді зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди, пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03QWgmhSPpX8Cs6F82tRNm2kwmqaigSSf9LkrYfShh7WEYZvtPbBJ68CKg4PwsQTVl&id=61580619330534
Це коментарі сумчан до допису Угруповання військ "Курськ",про брехливу інформацію, що fpv дрони до Сум не долітають.
Маємо ще один приклад, коли в звітах командирів нагору брехня, або бреше сам штаб , скоріше за все.
https://censor.net/ua/news/3597367/rosiyiski-fpv-nad-sumamy-scho-kaje-ugrupovannya-viyisk-kursk
27.01.2026 14:32 Відповісти
Шахеди прилітають регулярно,крім МВГ їх нічим збивати на Сумщині 😡
27.01.2026 16:06 Відповісти
 
 