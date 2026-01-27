Майже 60 ворожих обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: відомо про трьох постраждалих

Протягом доби, з ранку 26 січня до ранку 27 січня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на 27 січня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів.

У Путивльській громаді внаслідок влучання ворожого дрону постраждали два мирних жителі – чоловіки 30 і 35 років.

До лікувального закладу за медичною допомогою звернувся 22-річний чоловік, який постраждав внаслідок удару ворожого безпілотника 23 січня.

Руйнування

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Путивльській громаді пошкоджено легковий автомобіль;

у Ворожбянській громаді пошкоджено будівлю навчального закладу;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, приватний легковий автомобіль;

у Тростянецькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Краснопільській громаді пошкоджено господарчу споруду;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено церкву, багатоквартирний житловий будинок, нежитлове приміщення, автомобіль;

у Шосткинській громаді зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди, пошкоджено приватні житлові будинки;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

Також читайте: 2 людини загинули, ще 3 зазнали поранень внаслідок російських ударів на Донеччині. ФОТОрепортаж