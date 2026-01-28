Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 27 січня
Увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Українські військові вживають заходів для відбиття повітряної загрози та захисту повітряного простору.
Рух ударних БпЛА:
О 18:12 - БпЛА в р-ні. н.п. Макошине (Чернігівщина), курс південно-східний у напрямку Сумщини.
О 18:43 - БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину (Охтирський район).
О 19:19 - БпЛА на Харківщині, повз Старий Салтів курсом на південь.
Оновлена інформація
О 19:49 - БпЛА на Полтавщині, повз Гадяч курсом на південь.
О 20:19 - БпЛА на Сумщині курсом на Конотоп.
Оновлена інформація
О 20:25 - БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Прилуцький район)
О 20:29 - м.Суми: БпЛА на місто з півночі.
О 20:43 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.
О 20:48 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 20:52 - БпЛА повз м.Шостка (Сумщина) курс південно-західний.
О 21:00 - БпЛА на сході Запорізької області, курс на захід.
О 21:01 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:05 - Пуски КАБ на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:29 - м. Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста з південно-східного напрямку.
О 21:36 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 21:56 - БпЛА на Запоріжжі, вектор на м.Запоріжжя з північно-східного напрямку.
О 22:07 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:10 - Пуски КАБ на Харківщині.
Оновлена інформація
О 22:36 - БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок м.Павлоград.
О 22:52 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.
О 22:53 - БпЛА на Чернігівщині, повз Сновськ курс на південь.
О 23:14 - Ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс на Сумщину (Конотоп).
О 23:26 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.
О 23:28 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу
О 23:38 - БпЛА на Харківщині, напрямок Чугуїв/Печеніги.
О 23:39 - БпЛА з Сумщини курсом на Харківщину.
О 23:51 - БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину, Прилуцький район.
Оновлена інформація
О 00:24 - БпЛА з Чернігівщини курсом на Полтавщину, повз Пирятин
О 00:30 - БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину, напрямок Яготин.
Оновлена інформація
О 00:47 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
О 00:48 - БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
О 00:54 - БпЛА на Київщині, напрямок Обухів/Березань.
О 00:55 - м. Павлоград: БпЛА на місто з заходу.
О 00:56 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Південне, Чорноморське).
О 01:12 - Київ: БпЛА в напрямку міста зі сходу.
Оновлена інформація
О 01:41 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.
О 01:50 - БпЛА на Київщині, повз Обухів в напрямку Василькова.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Експерти кажуть, що російські далекобійні ударні безпілотники "Герань-5" можуть становити серйозну загрозу для виснаженої протиповітряної оборони України, якщо росіяни масштабують їхнє виробництво.
Від початку цього року було збито два такі безпілотники: один поблизу Києва, а інший поблизу Дніпра.
"Герань-5" оснащений китайським турбореактивним двигуном, має довгий циліндричний корпус, прикріплений до крил. Цим він відрязняється від попередніх моделей, заснованих на іранському дельтаподібному безпілотнику Shahed. Це робить "Герань-5" більше схожим на звичайний літак.
Він має швидкість 600 км/год, що значно більше за попередній реактивний безпілотник "Гераль-3", максимальна швидкість якого становила менше 400 км/год.
"Герань-5" має дальність польоту трохи менше 1000 км і може нести вантаж вагою 90 кг. Припускають, що Росія сподівається ще більше розширити дальність дії зброї, доставляючи її в повітря з пілотованого реактивного літака.