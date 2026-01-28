Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 27 січня

Увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові вживають заходів для відбиття повітряної загрози та захисту повітряного простору.

Рух ударних БпЛА:

О 18:12 - БпЛА в р-ні. н.п. Макошине (Чернігівщина), курс південно-східний у напрямку Сумщини.

О 18:43 - БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину (Охтирський район).

О 19:19 - БпЛА на Харківщині, повз Старий Салтів курсом на південь.

Оновлена інформація

О 19:49 - БпЛА на Полтавщині, повз Гадяч курсом на південь.

О 20:19 - БпЛА на Сумщині курсом на Конотоп.

Оновлена інформація

О 20:25 - БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Прилуцький район)

О 20:29 - м.Суми: БпЛА на місто з півночі.

О 20:43 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.

О 20:48 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 20:52 - БпЛА повз м.Шостка (Сумщина) курс південно-західний.

О 21:00 - БпЛА на сході Запорізької області, курс на захід.

О 21:01 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:05 - Пуски КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:29 - м. Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста з південно-східного напрямку.

О 21:36 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 21:56 - БпЛА на Запоріжжі, вектор на м.Запоріжжя з північно-східного напрямку.

О 22:07 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:10 - Пуски КАБ на Харківщині.

Оновлена інформація

О 22:36 - БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок м.Павлоград.

О 22:52 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.

О 22:53 - БпЛА на Чернігівщині, повз Сновськ курс на південь.

О 23:14 - Ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс на Сумщину (Конотоп).

О 23:26 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.

О 23:28 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу

О 23:38 - БпЛА на Харківщині, напрямок Чугуїв/Печеніги.

О 23:39 - БпЛА з Сумщини курсом на Харківщину.

О 23:51 - БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину, Прилуцький район.

Оновлена інформація

О 00:24 - БпЛА з Чернігівщини курсом на Полтавщину, повз Пирятин

О 00:30 - БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину, напрямок Яготин.

Оновлена інформація

О 00:47 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

О 00:48 - БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

О 00:54 - БпЛА на Київщині, напрямок Обухів/Березань.

О 00:55 - м. Павлоград: БпЛА на місто з заходу.

О 00:56 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Південне, Чорноморське).

О 01:12 - Київ: БпЛА в напрямку міста зі сходу.

Оновлена інформація

О 01:41 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.

О 01:50 - БпЛА на Київщині, повз Обухів в напрямку Василькова.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

