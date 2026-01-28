Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 27 січня

Атака Шахедів 27 січня

Увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові вживають заходів для відбиття повітряної загрози та захисту повітряного простору.

Рух ударних БпЛА:

О 18:12 - БпЛА в р-ні. н.п. Макошине (Чернігівщина), курс південно-східний у напрямку Сумщини.

О 18:43 - БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину (Охтирський район).

О 19:19 - БпЛА на Харківщині, повз Старий Салтів курсом на південь.

Оновлена інформація

О 19:49 - БпЛА на Полтавщині, повз Гадяч курсом на південь.

О 20:19 - БпЛА на Сумщині курсом на Конотоп.

Оновлена інформація

О 20:25 - БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Прилуцький район)

О 20:29 - м.Суми: БпЛА на місто з півночі.

О 20:43 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.

О 20:48 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 20:52 - БпЛА повз м.Шостка (Сумщина) курс південно-західний.

О 21:00 - БпЛА на сході Запорізької області, курс на захід.

О 21:01 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:05 - Пуски КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:29 - м. Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста з південно-східного напрямку.

О 21:36 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 21:56 - БпЛА на Запоріжжі, вектор на м.Запоріжжя з північно-східного напрямку.

О 22:07 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:10 - Пуски КАБ на Харківщині.

Оновлена інформація

О 22:36 - БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок м.Павлоград.

О 22:52 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.

О 22:53 - БпЛА на Чернігівщині, повз Сновськ курс на південь.

О 23:14 - Ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс на Сумщину (Конотоп).

О 23:26 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.

О 23:28 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу

О 23:38 - БпЛА на Харківщині, напрямок Чугуїв/Печеніги.

О 23:39 -  БпЛА з Сумщини курсом на Харківщину.

О 23:51 - БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину, Прилуцький район.

Оновлена інформація

О 00:24 - БпЛА з Чернігівщини курсом на Полтавщину, повз Пирятин

О 00:30 - БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину, напрямок Яготин.

Оновлена інформація

О 00:47 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

О 00:48 - БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

О 00:54 - БпЛА на Київщині, напрямок Обухів/Березань.

О 00:55 - м. Павлоград: БпЛА на місто з заходу.

О 00:56 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Південне, Чорноморське).

О 01:12 -  Київ: БпЛА в напрямку міста зі сходу.

Оновлена інформація

О 01:41 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.

О 01:50 - БпЛА на Київщині, повз Обухів в напрямку Василькова.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Удар РФ по Одесі: 28 січня оголошено днем жалоби

Страшної смерті , кляті кацапи , я вам бажаю і всім вашим виродкам 😡
Ось чому припинення вогню повинно бути на першому місці, а не останнім в отому папірці, що ******** ЗЕбуїни разом з трУмпом і рашкою. Без припинення бойових дій - не може бути НІЯКОГО перемир'я. А рашковани це будуть використовувати на 100 відсотків. Ось чому "мінські угоди" зламали стратегію кремля і дали нам перепочинок для переозброєння, а зараз це все буде тільки на користь рашки і на їхній розсуд коли зупиняти чи знову починати, бо там є куча зачіпок, які вони туди внесли.
Мабуть трамп внесе туди пункт, що неможна бити по оформленим ТОТ, бо це = агресія бла бла .
100 % буде Потужна подлянка.
100 % буде Потужна подлянка.
Будемо молитися і візуалізувати!! Хай ниспошле Небо 🙏🙏🙏
BBC

Експерти кажуть, що російські далекобійні ударні безпілотники "Герань-5" можуть становити серйозну загрозу для виснаженої протиповітряної оборони України, якщо росіяни масштабують їхнє виробництво.

Від початку цього року було збито два такі безпілотники: один поблизу Києва, а інший поблизу Дніпра.

"Герань-5" оснащений китайським турбореактивним двигуном, має довгий циліндричний корпус, прикріплений до крил. Цим він відрязняється від попередніх моделей, заснованих на іранському дельтаподібному безпілотнику Shahed. Це робить "Герань-5" більше схожим на звичайний літак.

Він має швидкість 600 км/год, що значно більше за попередній реактивний безпілотник "Гераль-3", максимальна швидкість якого становила менше 400 км/год.
"Герань-5" має дальність польоту трохи менше 1000 км і може нести вантаж вагою 90 кг. Припускають, що Росія сподівається ще більше розширити дальність дії зброї, доставляючи її в повітря з пілотованого реактивного літака.
