Під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків, - КМВА

На тлі повітряної тривоги у Києві в ніч на 28 січня пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу ППО у столиці повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Також за його словами, у Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА.

О 01:45 - Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку. В нежитловій будівлі виникла пожежа на даху.

