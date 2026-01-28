Під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків, - КМВА
На тлі повітряної тривоги у Києві в ніч на 28 січня пролунали вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу ППО у столиці повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Також за його словами, у Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА.
О 01:45 - Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку. В нежитловій будівлі виникла пожежа на даху.
Новина доповнюється.
