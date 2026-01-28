УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4500 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників Атака БПЛА на Київ
1 927 0

Під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків, - КМВА

Атака на Київ 28 січня

На тлі повітряної тривоги у Києві в ніч на 28 січня пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу ППО у столиці повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Також за його словами, у Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА.

О 01:45 - Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку. В нежитловій будівлі виникла пожежа на даху.

Новина доповнюється.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 27 січня (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5769) Київ (20638) атака (1412) Шахед (2160)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 