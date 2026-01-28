Новости Ракетная атака на Кривой Рог
Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых

В ночь на среду, 28 января 2026 года, войска РФ в очередной раз атаковали баллистикой Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По его словам, в результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры города ранены два человека - 51-летняя женщина и мужчина 60 лет.

"Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - уточнил Вилкул.

Более подробной информации о вражеской атаке на город нет. 

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
  • Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
  • Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.

Кожного дня кцапи б'ють по наших містах балістикою КАБами, я вже навіть не пишу про дрони. То коли ми вже вдаримо по ворогу 3000-ми балістичних ракет, які Голобородько накопичив у 2025-му році? Чи як завжди набрехав? Навіть про ''Фламінго'' не пишу, можливо вони, як ці птахи літають тільки влітку.
28.01.2026 08:14
 
 