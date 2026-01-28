Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых

В ночь на среду, 28 января 2026 года, войска РФ в очередной раз атаковали баллистикой Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

По его словам, в результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры города ранены два человека - 51-летняя женщина и мужчина 60 лет.

"Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - уточнил Вилкул.

Более подробной информации о вражеской атаке на город нет.

Читайте также: Рашисты атаковали ракетой Кривой Рог: пострадали 5 человек, в том числе полуторагодовалый мальчик (обновлено)

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.

Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.

Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские дроны нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога