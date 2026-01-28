Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых
В ночь на среду, 28 января 2026 года, войска РФ в очередной раз атаковали баллистикой Кривой Рог Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, в результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры города ранены два человека - 51-летняя женщина и мужчина 60 лет.
"Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - уточнил Вилкул.
Более подробной информации о вражеской атаке на город нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
- Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
- Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
