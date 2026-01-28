Ворог атакував балістикою Кривий Ріг: двоє поранених. Відключено кілька котелень, є прориви магістралей
У ніч проти середи, 28 січня 2026 року, війська РФ вчергове атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, внаслідок ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури міста поранено двох людей - 51-річну жінку та чоловіка 60 років.
"Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", - уточнив Вілкул.
Більше інформації щодо ворожої атаки на місто немає.
Оновлена інформація
Як уточнив Вілкул, через ворожу атаку пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та декілька автомобілів. Поранення отримали 51-річна жінка та чоловік 60 років. Жінка у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні, чоловікові надано допомогу на місці.
"Внаслідок ворожого ракетного удару сталося аварійне відключення кількох великих котелень та внаслідок гідроудару - кілька великих поривів на магістралях. На даний момент без опалення близько 700 будинків. Працюємо над відновленням", - уточнив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.
- Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.
- Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль