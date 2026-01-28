Війська РФ ударили по Київщині: 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок
У ніч проти середи, 28 січня 2026 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами територію Київської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по мирних людях
Як зазначається, у Білогородській громаді внаслідок атаки загинули чоловік і жінка.
Ще четверо людей звернулося за медичною допомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння.
Усім постраждалим оперативно надали необхідну допомогу на місці.
З людьми працюють психологи, медики продовжують чергування.
Спалахнула пожежа
Пожежу в житловому будинку локалізовано.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.
- Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.
