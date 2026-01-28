Війська РФ ударили по Київщині: 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок

У ніч проти середи, 28 січня 2026 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по мирних людях

Як зазначається, у Білогородській громаді внаслідок атаки загинули чоловік і жінка.

Ще четверо людей звернулося за медичною допомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння.

Усім постраждалим оперативно надали необхідну допомогу на місці.

З людьми працюють психологи, медики продовжують чергування.

Спалахнула пожежа

Пожежу в житловому будинку локалізовано.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.

Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.

