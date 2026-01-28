Новости Атака беспилотников на Киевщину
Войска РФ нанесли удар по Киевской области: 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом

Шахед над Киевской областью

В ночь на среду, 28 января 2026 года, войска РФ в очередной раз атаковали ударными дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по мирным людям

Как отмечается, в Белогородской громаде в результате атаки погибли мужчина и женщина.

Еще четверо человек обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.

Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь на месте.

С людьми работают психологи, медики продолжают дежурство.

Вспыхнул пожар

Пожар в жилом доме локализован.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
  • Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.

Пишуть про загиблих,і тут вилазить(іншого слова не підберу) реклама. Блювотиннч та гидлта.
28.01.2026 06:22
 
 