Войска РФ нанесли удар по Киевской области: 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом
В ночь на среду, 28 января 2026 года, войска РФ в очередной раз атаковали ударными дронами территорию Киевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по мирным людям
Как отмечается, в Белогородской громаде в результате атаки погибли мужчина и женщина.
Еще четверо человек обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.
Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь на месте.
С людьми работают психологи, медики продолжают дежурство.
Вспыхнул пожар
Пожар в жилом доме локализован.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
- Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
