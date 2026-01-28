Враг ударил по Запорожью из "Торнадо-С", угрозы обстрелов из ствольной артиллерии нет, - ОВА
Утром российские войска нанесли удар по Запорожью из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Областной центр находился в зоне досягаемости этого оружия в течение всего периода полномасштабного вторжения. В настоящее время угрозы обстрелов из ствольной артиллерии не фиксируется
Об этом во время брифинга сказал начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Детали
Теми средствами РСЗО, которыми сегодня враг обстрелял город, у него была возможность обстреливать все четыре года. Потому что враг обстрелял "Торнадо-С", дальность которой более 80 км. Мы не видим угрозы обстрела из ствольной артиллерии. Мы должны понимать, что от линии фронта, как с нашей стороны, так и с вражеской, все такие средства отодвинуты как минимум на 15-20 км из-за того, что могут быть поражены FPV-дронами. Но и нет у врага того продвижения, которое позволило бы реализовать это", - отметил Федоров.
Он добавил, что враг пытается давить на территории области. Однако уже более месяца не имеет успеха.
"Это говорит о том, что ... удалось остановить вражеское наступление, которое войска РФ планировали на территории области. Сейчас мы видим, что есть подкрепление для стабилизации ситуации на Запорожском направлении", - уточнил Федоров.
В то же время он подчеркнул, что большим вызовом являются дроны, в частности "Шахеды", потому что они наносят наибольшие потери.
В ОВА отмечают, что понимают, как нужно организовать экипажи, которые перехватывают дроны. Более того, по словам Федорова, в тесной коммуникации с командованием Воздушных сил идет наращивание сил и средств, чтобы уничтожать не 50-55% "Шахедов", а больше.
"У нас есть вызов таких дронов, как "Молния", наблюдательные дроны, которые корректируют разного рода средства. Более 90% "Молний" не долетают до Запорожья, а сбиваются нашими бригадами", - заверил Федоров.
Кроме того, совместно с военными и соответствующими службами продолжается работа над увеличением количества антидроновых туннелей.
«Торнадо-С» (индекс 9К515) - это российская модернизированная 300-мм реактивная система залпового огня (РСЗО), призванная заменить систему
«Смерч». Система оснащена автоматизированной системой управления огнем (АСУНО) и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что обеспечивает дальность стрельбы до 120 км и высокую точность поражения.
Ключевые характеристики и особенности:
Модернизация: Разработана как более эффективная замена БМ-30 «Смерч» с повышенной точностью и скоростью реакции.Дальность стрельбы: Использует новые реактивные снаряды, обеспечивающие дальность до 120 км, с перспективой увеличения до 200 км.Управляемость: Включает корректируемые снаряды (например, 9М542) с отделяемой головной частью, способные поражать цели на большой дальности, действуя почти как ОТРК.Автоматизация: Оснащена АСУНО и ГЛОНАСС-навигацией, позволяющей вести автоматический расчет баллистики и наведение без участия экипажа.Боеприпасы: Предназначена для стрельбы кассетными и термобарическими боеголовками.
Торнадо-С считается более стратегически и тактически мобильной версией, несмотря на сохранение прежнего калибра 300 мм.
