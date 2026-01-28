Враг ударил по Запорожью из "Торнадо-С", угрозы обстрелов из ствольной артиллерии нет, - ОВА

Утром российские войска нанесли удар по Запорожью из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Областной центр находился в зоне досягаемости этого оружия в течение всего периода полномасштабного вторжения. В настоящее время угрозы обстрелов из ствольной артиллерии не фиксируется

Об этом во время брифинга сказал начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Теми средствами РСЗО, которыми сегодня враг обстрелял город, у него была возможность обстреливать все четыре года. Потому что враг обстрелял "Торнадо-С", дальность которой более 80 км. Мы не видим угрозы обстрела из ствольной артиллерии. Мы должны понимать, что от линии фронта, как с нашей стороны, так и с вражеской, все такие средства отодвинуты как минимум на 15-20 км из-за того, что могут быть поражены FPV-дронами. Но и нет у врага того продвижения, которое позволило бы реализовать это", - отметил Федоров.

Он добавил, что враг пытается давить на территории области. Однако уже более месяца не имеет успеха.

"Это говорит о том, что ... удалось остановить вражеское наступление, которое войска РФ планировали на территории области. Сейчас мы видим, что есть подкрепление для стабилизации ситуации на Запорожском направлении", - уточнил Федоров.

В то же время он подчеркнул, что большим вызовом являются дроны, в частности "Шахеды", потому что они наносят наибольшие потери.

В ОВА отмечают, что понимают, как нужно организовать экипажи, которые перехватывают дроны. Более того, по словам Федорова, в тесной коммуникации с командованием Воздушных сил идет наращивание сил и средств, чтобы уничтожать не 50-55% "Шахедов", а больше.

"У нас есть вызов таких дронов, как "Молния", наблюдательные дроны, которые корректируют разного рода средства. Более 90% "Молний" не долетают до Запорожья, а сбиваются нашими бригадами", - заверил Федоров.

Кроме того, совместно с военными и соответствующими службами продолжается работа над увеличением количества антидроновых туннелей.

