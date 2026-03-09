ГУР оприлюднило нові дані про компоненти дронів Shahed-107, "Оріон" і "Фенікс"
У базі War&Sanctions з’явилися нові дані про виробників і електронні компоненти дронів Shahed-107, "Оріон" та "Фенікс", які використовує Росія для ударів по території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.
Оновлення стосується підприємств, залучених до виробництва російського безпілотника Orion UAV, а також іноземних компонентів, що використовуються в іранському дроні Shahed-107 та російському БпЛА Phoenix UAV.
Безпілотник "Оріон", також відомий як "Іноходец", виготовляє російська група компаній Кронштадт, яка перебуває під санкціями. Раніше ГУР уже публікувало інтерактивну 3D-модель цього апарата та список підприємств, що беруть участь у його виробництві.
До переліку додали нові компанії та компоненти
Тепер до бази внесли ще 19 компаній, які виготовляють елементи протиобморожувальної та паливної систем, пілотажно-навігаційного обладнання, а також складові радіоелектронного комплексу командно-інформаційної взаємодії. Загалом кількість підприємств, пов’язаних із виробництвом "Оріона", зросла до 70.
Окрім цього, розвідка додала ще 30 електронних компонентів, виявлених у іранському безпілотнику Shahed-107 та у гіростабілізованій оптико-електронній системі QIR50TPro, що використовується на російському дроні "Фенікс". Інтерактивну модель Shahed-107 ГУР оприлюднювало раніше, а тепер база доповнилася ще 15 компонентами, знайденими в іншому зразку цього БпЛА.
Дані публікують для посилення міжнародного контролю
У розвідці наголошують, що поширення таких даних має допомогти міжнародній спільноті протидіяти використанню подібного озброєння. У ГУР зазначають, що події на Близькому Сході демонструють: зброя, яку Росія застосовує проти України, становить загрозу терору та ударів по цивільній інфраструктурі і в інших регіонах світу.
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Можливо доцільно виявляти та атакувати ланцюжки постачань рашистів за кордонами рф шляхом прихованої підміни компонент. Наприклад, налагодити виробництво модифікованих компонент (комплектуючих), схожих на справжні комплектуючі іноземного виробництва, які агентура рашистів, яка не має можливості контролю комплектуючих на спеціальному обладнанні, охоче скуповує дрібними партіями, в роздріб за кордоном... Моссад зробив це з пейджером, раціями... Наших співітчизників та друзів хіба мало за кордоном?