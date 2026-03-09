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Новини Модернізація Шахедів
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ГУР оприлюднило нові дані про компоненти дронів Shahed-107, "Оріон" і "Фенікс"

ГУР оновило базу даних про компоненти російських та іранських безпілотників

У базі War&Sanctions з’явилися нові дані про виробників і електронні компоненти дронів Shahed-107, "Оріон" та "Фенікс", які використовує Росія  для ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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Оновлення стосується підприємств, залучених до виробництва російського безпілотника Orion UAV, а також іноземних компонентів, що використовуються в іранському дроні Shahed-107 та російському БпЛА Phoenix UAV.

Безпілотник "Оріон", також відомий як "Іноходец", виготовляє російська група компаній Кронштадт, яка перебуває під санкціями. Раніше ГУР уже публікувало інтерактивну 3D-модель цього апарата та список підприємств, що беруть участь у його виробництві.

До переліку додали нові компанії та компоненти

Тепер до бази внесли ще 19 компаній, які виготовляють елементи протиобморожувальної та паливної систем, пілотажно-навігаційного обладнання, а також складові радіоелектронного комплексу командно-інформаційної взаємодії. Загалом кількість підприємств, пов’язаних із виробництвом "Оріона", зросла до 70.

Окрім цього, розвідка додала ще 30 електронних компонентів, виявлених у іранському безпілотнику Shahed-107 та у гіростабілізованій оптико-електронній системі QIR50TPro, що використовується на російському дроні "Фенікс". Інтерактивну модель Shahed-107 ГУР оприлюднювало раніше, а тепер база доповнилася ще 15 компонентами, знайденими в іншому зразку цього БпЛА.

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Дані публікують для посилення міжнародного контролю

У розвідці наголошують, що поширення таких даних має допомогти міжнародній спільноті протидіяти використанню подібного озброєння. У ГУР зазначають, що події на Близькому Сході демонструють: зброя, яку Росія застосовує проти України, становить загрозу терору та ударів по цивільній інфраструктурі і в інших регіонах світу.

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Автор: 

росія (70427) дрони (8440) ГУР (891) Шахед (2267)
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Топ коментарі
+3
І що що вони оприлюднили? Хтось заборонив їм купляти? Звісно ні в них тисяча лазівок🤦 це рівень гур на сьогодні максимальний мабуть.
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09.03.2026 11:48 Відповісти
+2
Взагалі то американці можуть і іранські дрони і ракети перевірити на санаційні компоненти і навести порядок у цих питаннях
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09.03.2026 11:45 Відповісти
+1
"попасти" - це суржик, а не гугл-переклад. Літературне - "поцілити".
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09.03.2026 12:20 Відповісти
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у Shahed-107 попасти важче він тонкий
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09.03.2026 11:44 Відповісти
таварещь майор, палитесь, у вас проблемы с гугл переводчиком на украинский, попасти это не про попал, а про пастбище.
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09.03.2026 12:01 Відповісти
"попасти" - це суржик, а не гугл-переклад. Літературне - "поцілити".
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09.03.2026 12:20 Відповісти
попасти телят на полі
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16.03.2026 13:50 Відповісти
Та зрозуміло, що телят не на сраці пасуть! Гугл-переклад переклав би "поцілити", а не "попасти"
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16.03.2026 16:01 Відповісти
Взагалі то американці можуть і іранські дрони і ракети перевірити на санаційні компоненти і навести порядок у цих питаннях
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09.03.2026 11:45 Відповісти
І що що вони оприлюднили? Хтось заборонив їм купляти? Звісно ні в них тисяча лазівок🤦 це рівень гур на сьогодні максимальний мабуть.
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09.03.2026 11:48 Відповісти
Появились новые данные и обновились базы данных. Так в чем практическая польза? Отож.
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09.03.2026 12:38 Відповісти
Колись давно китайці продавали підроблені чіпи кеш-памʼяті (пластикові болванки з маркуванням - зовні точна копія справжнього чіпа) та встановлювали їх в материнську плату ПК, відповідно змінивши bios. Тільки спеціальний тест, який не всім був доступний, дозволяв виявити, що реальний розмір кешу менший того, яким мав би бути, виходячи з кількості чіпів на материнській платі. Мета підробки - виграти декілька десятків доларів на кожній материнці за рахунок встановлення копійчаних пластикових болванок-імітаторів чіпів з точним маркуванням.
Можливо доцільно виявляти та атакувати ланцюжки постачань рашистів за кордонами рф шляхом прихованої підміни компонент. Наприклад, налагодити виробництво модифікованих компонент (комплектуючих), схожих на справжні комплектуючі іноземного виробництва, які агентура рашистів, яка не має можливості контролю комплектуючих на спеціальному обладнанні, охоче скуповує дрібними партіями, в роздріб за кордоном... Моссад зробив це з пейджером, раціями... Наших співітчизників та друзів хіба мало за кордоном?
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09.03.2026 13:12 Відповісти
А якщо ці болванки-імітатори будуть ще й вибухати, то це взагалі буде офігенно.
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09.03.2026 15:45 Відповісти
Вибух - непоганий, хоча й технічно складний ефект. Мабуть простіше, щоб через незначну, малопомітну несправність бортового компоненту дрон рашистів неочікувано втрачав керованість, спостережність, чи хоча б достатньо сильно відхилявся від потрібної рашистам цілі.
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09.03.2026 15:54 Відповісти
 
 