ГУР оприлюднило нові дані про компоненти дронів Shahed-107, "Оріон" і "Фенікс"

У базі War&Sanctions з’явилися нові дані про виробників і електронні компоненти дронів Shahed-107, "Оріон" та "Фенікс", які використовує Росія для ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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Оновлення стосується підприємств, залучених до виробництва російського безпілотника Orion UAV, а також іноземних компонентів, що використовуються в іранському дроні Shahed-107 та російському БпЛА Phoenix UAV.

Безпілотник "Оріон", також відомий як "Іноходец", виготовляє російська група компаній Кронштадт, яка перебуває під санкціями. Раніше ГУР уже публікувало інтерактивну 3D-модель цього апарата та список підприємств, що беруть участь у його виробництві.

До переліку додали нові компанії та компоненти

Тепер до бази внесли ще 19 компаній, які виготовляють елементи протиобморожувальної та паливної систем, пілотажно-навігаційного обладнання, а також складові радіоелектронного комплексу командно-інформаційної взаємодії. Загалом кількість підприємств, пов’язаних із виробництвом "Оріона", зросла до 70.

Окрім цього, розвідка додала ще 30 електронних компонентів, виявлених у іранському безпілотнику Shahed-107 та у гіростабілізованій оптико-електронній системі QIR50TPro, що використовується на російському дроні "Фенікс". Інтерактивну модель Shahed-107 ГУР оприлюднювало раніше, а тепер база доповнилася ще 15 компонентами, знайденими в іншому зразку цього БпЛА.

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Дані публікують для посилення міжнародного контролю

У розвідці наголошують, що поширення таких даних має допомогти міжнародній спільноті протидіяти використанню подібного озброєння. У ГУР зазначають, що події на Близькому Сході демонструють: зброя, яку Росія застосовує проти України, становить загрозу терору та ударів по цивільній інфраструктурі і в інших регіонах світу.

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