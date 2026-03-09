РУС
Россия атакует Украину беспилотниками в ночь на 9 марта, - Воздушные силы

Атака шахидов вечером 9 марта

Вечером 9 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:00 сообщалось о КАБах на Запорожскую и Донецкую области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Автор: 

