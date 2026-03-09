Россия атакует Украину беспилотниками в ночь на 9 марта, - Воздушные силы

Вечером 9 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:00 сообщалось о КАБах на Запорожскую и Донецкую области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, вследствие чего есть раненые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по железнодорожной инфраструктуре Одесской области 4 марта: тяжелораненый мужчина скончался в больнице