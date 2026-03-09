Россия атакует Украину беспилотниками в ночь на 9 марта, - Воздушные силы
Вечером 9 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 17:00 сообщалось о КАБах на Запорожскую и Донецкую области.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, вследствие чего есть раненые.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль