УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10739 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
3 510 5

Росія атакує Україну безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака шахедів ввечері 9 березня

Ввечері 9 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:00 - Повідомлялося про КАБи на Запорізьку та Донецьку області.

Оновлена інформація

О 18:56 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних БпЛА: 

  • Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Валок, Старого Мерчика.
  • Сумщина: БпЛА курсом на Суми та на Новгород-Сіверський (Чернігівщина).

О 19:37 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

О 19:41 - БпЛА через Херсонщину в напрямку Миколаївщини.

Оновлена інформація

О 20:03 - Миколаївщина: БпЛА курсом на Баштанку.

О 20:13 - Харківщина: БпЛА в напрямку Чугуєва, Великого Бурлука, Богодухова.

О 20:43 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

О 21:38 - Запорізька область: група БпЛА в напрямку Славгорода. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 22:00 - Нова група БпЛА через Херсонщину курсом на Дніпропетровщину.

О 22:27 - Дніпропетровщина: група БпЛА в напрямку Солоного.

Оновлена інформація

О 22:56 -  БпЛА в напрямку Запоріжжя.

О 22:58 -  БпЛА курсом на Дніпро.

Оновлена інформація

О 23:41 - Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Терни, Краснопілля.

Оновлена інформація

О 00:33 -  БпЛА в напрямку Харкова.

Оновлена інформація

О 01:45 - Повідомляється про рух БпЛА: 

  • Миколаївщина - в напрямку Баштанки.
  • Харківщина - курсом на Печеніги, Чугуїв.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по залізничній інфраструктурі Одещини 4 березня: важкопоранений чоловік помер у лікарні

Автор: 

безпілотник БпЛА (5974) обстріл (34484) атака (1638) Шахед (2267)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на 10
показати весь коментар
09.03.2026 20:13 Відповісти
???????!!!!!
показати весь коментар
09.03.2026 21:20 Відповісти
Зовсім скоро...
Дорогі українці!
Сьогодні, провів: телефонну розмову; селекторну нараду; заслухав доповідь...
Цілий день так балаболив, що аж втомився.
Йдіть у сраку!
показати весь коментар
09.03.2026 22:01 Відповісти
Опублікували https://x.com/i/status/2031172241883623689 відео з монітора рашистського дронаря - оператора оптоволоконного "ждуна": українці з допомогою лазера пошкодили кабель і передача зображення по оптоволокну від оптики дрона припинилось.
показати весь коментар
10.03.2026 07:50 Відповісти
А коли у новинах напишуть, що зебобики відключили від газу Краматорськ? Чи то куйня? Головне що у столиці благодать.
показати весь коментар
10.03.2026 08:18 Відповісти
 
 