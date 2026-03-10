Росія атакує Україну безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 9 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:00 - Повідомлялося про КАБи на Запорізьку та Донецьку області.

Оновлена інформація

О 18:56 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних БпЛА:

Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Валок, Старого Мерчика.

Сумщина: БпЛА курсом на Суми та на Новгород-Сіверський (Чернігівщина).

О 19:37 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

О 19:41 - БпЛА через Херсонщину в напрямку Миколаївщини.

Оновлена інформація

О 20:03 - Миколаївщина: БпЛА курсом на Баштанку.

О 20:13 - Харківщина: БпЛА в напрямку Чугуєва, Великого Бурлука, Богодухова.

О 20:43 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

О 21:38 - Запорізька область: група БпЛА в напрямку Славгорода. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 22:00 - Нова група БпЛА через Херсонщину курсом на Дніпропетровщину.

О 22:27 - Дніпропетровщина: група БпЛА в напрямку Солоного.

Оновлена інформація

О 22:56 - БпЛА в напрямку Запоріжжя.

О 22:58 - БпЛА курсом на Дніпро.

Оновлена інформація

О 23:41 - Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Терни, Краснопілля.

Оновлена інформація

О 00:33 - БпЛА в напрямку Харкова.

Оновлена інформація

О 01:45 - Повідомляється про рух БпЛА:

Миколаївщина - в напрямку Баштанки.

Харківщина - курсом на Печеніги, Чугуїв.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по залізничній інфраструктурі Одещини 4 березня: важкопоранений чоловік помер у лікарні