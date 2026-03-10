Росія атакує Україну безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 9 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 17:00 - Повідомлялося про КАБи на Запорізьку та Донецьку області.
Оновлена інформація
О 18:56 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних БпЛА:
- Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Валок, Старого Мерчика.
- Сумщина: БпЛА курсом на Суми та на Новгород-Сіверський (Чернігівщина).
О 19:37 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
О 19:41 - БпЛА через Херсонщину в напрямку Миколаївщини.
Оновлена інформація
О 20:03 - Миколаївщина: БпЛА курсом на Баштанку.
О 20:13 - Харківщина: БпЛА в напрямку Чугуєва, Великого Бурлука, Богодухова.
О 20:43 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
О 21:38 - Запорізька область: група БпЛА в напрямку Славгорода. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.
Оновлена інформація
О 22:00 - Нова група БпЛА через Херсонщину курсом на Дніпропетровщину.
О 22:27 - Дніпропетровщина: група БпЛА в напрямку Солоного.
Оновлена інформація
О 22:56 - БпЛА в напрямку Запоріжжя.
О 22:58 - БпЛА курсом на Дніпро.
Оновлена інформація
О 23:41 - Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Терни, Краснопілля.
Оновлена інформація
О 00:33 - БпЛА в напрямку Харкова.
Оновлена інформація
О 01:45 - Повідомляється про рух БпЛА:
- Миколаївщина - в напрямку Баштанки.
- Харківщина - курсом на Печеніги, Чугуїв.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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