Удар РФ по залізничній інфраструктурі Одещини 4 березня: важкопоранений чоловік помер у лікарні
У лікарні помер 62-річний чоловік, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Одеської області 4 березня.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, чоловік працював на залізничній станції. Його стан лікарі оцінювали як вкрай важкий.
"Медики боролися за його життя, проте, на жаль, 6 березня від отриманих травм він помер. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Нагадаємо, 4 березня російські війська вдарили по півдню Одеської області. Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури. Повідомлялося про чотирьох постраждалих. Зокрема, двоє дітей перебували у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий - у тяжкому стані.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль