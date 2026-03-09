Удар РФ по залізничній інфраструктурі Одещини 4 березня: важкопоранений чоловік помер у лікарні

У лікарні помер 62-річний чоловік, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Одеської області 4 березня.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, чоловік працював на залізничній станції. Його стан лікарі оцінювали як вкрай важкий.

"Медики боролися за його життя, проте, на жаль, 6 березня від отриманих травм він помер. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, 4 березня російські війська вдарили по півдню Одеської області. Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури. Повідомлялося про чотирьох постраждалих. Зокрема, двоє дітей перебували у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий - у тяжкому стані.

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