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Ударні БпЛА атакували південь Одещини: зруйновано будівлі та пошкоджено транспорт. ФОТО
Вночі 5 березня ворог вкотре обстріляв південь Одещини ударними БпЛА. Виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки", - йдеться в повідомленні
Також внаслідок уларів БпЛА частково зруйновано розташовану поруч чотириповерхову будівлю, пошкоджено цивільний транспорт.
"Пожежі, що виникли, рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, минулося без постраждалих",- зазначив Кіпер.
Наслідки атаки
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