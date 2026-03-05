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Новини Фото Обстріли Одещини
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Ударні БпЛА атакували південь Одещини: зруйновано будівлі та пошкоджено транспорт. ФОТО

Вночі 5 березня ворог вкотре обстріляв південь Одещини ударними БпЛА. Виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки", - йдеться в повідомленні

Також внаслідок уларів БпЛА частково зруйновано розташовану поруч чотириповерхову будівлю, пошкоджено цивільний транспорт.

"Пожежі, що виникли, рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, минулося без постраждалих",- зазначив Кіпер.

Наслідки атаки 

Атака дронів на Одещину: пожежі та руйнування, без постраждалих
Атака дронів на Одещину: пожежі та руйнування, без постраждалих
Атака дронів на Одещину: пожежі та руйнування, без постраждалих

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безпілотник БпЛА (5954) обстріл (34432) Одеська область (4109)
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