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Ударные БПЛА атаковали юг Одесской области: разрушены здания и поврежден транспорт. ФОТО
Ночью 5 марта враг в очередной раз обстрелял юг Одесской области ударными БПЛА. Возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
"В результате атаки произошло возгорание на территории недействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома", - говорится в сообщении
Также в результате ударов БПЛА частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание, поврежден гражданский транспорт.
"Возникшие пожары спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Кипер.
Последствия атаки
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