Ударные БПЛА атаковали юг Одесской области: разрушены здания и поврежден транспорт. ФОТО

Ночью 5 марта враг в очередной раз обстрелял юг Одесской области ударными БПЛА. Возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

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"В результате атаки произошло возгорание на территории недействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома", - говорится в сообщении

Также в результате ударов БПЛА частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание, поврежден гражданский транспорт.

"Возникшие пожары спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Кипер.

Последствия атаки





