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Новини Обстріли Одещини
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Ворог завдав ракетного удару по Одещині: 4 поранених, серед них 2 дітей (доповнено)

Атака на Одещину

Російські війська вдарили по півдню Одеської області. Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

Відомо, що внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю.

За попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей. Усі у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога.

Дані щодо постраждалих уточнюються, додали в ОВА.

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Доповнено 16:25. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що ворог вдарив по залізничній інфраструктурі. Постраждали залізничник та двоє дітей, пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

Згодом Кіпер повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей – середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані.

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обстріл (34415) Одеська область (4109) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
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Тому богу, який в четверту воєнну зиму на Україну холод наслав такий, що в мАцквє бувало тепліше, ніж в Києві, чим русня і скористалась, влаштовуючи "холодомор"?
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04.03.2026 17:00 Відповісти
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Треба Богу молитися про захист та в своїх гріхах каятись
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04.03.2026 16:44 Відповісти
Тому богу, який в четверту воєнну зиму на Україну холод наслав такий, що в мАцквє бувало тепліше, ніж в Києві, чим русня і скористалась, влаштовуючи "холодомор"?
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04.03.2026 17:00 Відповісти
А що, український народ вже став на коліна перед Ним, як стають солдати в бліндажах? Церкви напівпусті...
А у нас іншої надії нема
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10.03.2026 05:30 Відповісти
Надії на того, хто настукав в тупу руду макітру влаштувати заздалегідь програшну війну з Іраном, аби згвинтити ціни на нафту і зняти з русні санкції?
Нагадаю, що "народ-богоносєц" - це зовсім не українці. Воно й видно.
Як не крути, а росія все одно на чотири лапки падає.
Без "помощі свишє" таке неможливо.
От і робіть висновки.
Або йдіть до правільной церкви, накочуйте далі їх імперський егрегор.
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10.03.2026 08:53 Відповісти
Ні попи, ні рудий до Церкви Христа ніякого відношення не має.
Якщо саме народ стане на коліна перед Богом, все хутко зміниться на краще
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13.03.2026 23:53 Відповісти
Церква Христа?
https://i.kcoc.org.ua/ig Ось ця?
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14.03.2026 00:09 Відповісти
Сходи до Лаври поцілуй муміфіковані трупи...це дуже допомагає
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04.03.2026 18:49 Відповісти
Попи та Лавра не має до Бога ніякого відношення. Це велика блудниця, що заграє та торгується
Читайте Біблію, Апокаліпсис 17гл
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10.03.2026 05:24 Відповісти
Реально опіум для народу
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04.03.2026 20:18 Відповісти
От пану адвокату є робота, захищати постраждалих.
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05.03.2026 06:32 Відповісти
 
 