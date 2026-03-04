Ворог завдав ракетного удару по Одещині: 4 поранених, серед них 2 дітей (доповнено)
Російські війська вдарили по півдню Одеської області. Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Відомо, що внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю.
За попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей. Усі у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога.
Дані щодо постраждалих уточнюються, додали в ОВА.
Доповнено 16:25. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що ворог вдарив по залізничній інфраструктурі. Постраждали залізничник та двоє дітей, пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.
Згодом Кіпер повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей – середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А у нас іншої надії нема
Нагадаю, що "народ-богоносєц" - це зовсім не українці. Воно й видно.
Як не крути, а росія все одно на чотири лапки падає.
Без "помощі свишє" таке неможливо.
От і робіть висновки.
Або йдіть до правільной церкви, накочуйте далі їх імперський егрегор.
Якщо саме народ стане на коліна перед Богом, все хутко зміниться на краще
https://i.kcoc.org.ua/ig Ось ця?
Читайте Біблію, Апокаліпсис 17гл