Ворог атакував дронами Одещину: пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру

Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

Як зазначається, пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери, вибито скління в адміністративних будівлях. Загоряння не зафіксовано.

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Чи є постраждалі?

За даними ОВА, на щастя, минулося без постраждалих.

"На місцях подій працюють спеціальні та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

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