717 0
Ворог атакував дронами Одещину: пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру
Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
Як зазначається, пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери, вибито скління в адміністративних будівлях. Загоряння не зафіксовано.
Чи є постраждалі?
За даними ОВА, на щастя, минулося без постраждалих.
"На місцях подій працюють спеціальні та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль