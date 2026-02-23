Нічна атака дронів на Одещину: двоє загиблих і постраждалі. ФОТО
Вночі 23 лютого російські загарбники вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. На жаль, загинуло двоє людей. Щонайменше троє постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.
Крім того, один з безпілотників влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям", - йдеться в повідомленні.
Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки.
Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти мирного населення Одещини.
Наслідки атаки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дай нас , мразото , спокій !!