Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нічна атака дронів на Одещину: двоє загиблих і постраждалі. ФОТО

Вночі 23 лютого російські загарбники вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. На жаль, загинуло двоє людей. Щонайменше троє постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

Крім того, один з безпілотників влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям", - йдеться в повідомленні.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти мирного населення Одещини.

Наслідки атаки 

Дроновий удар по Одещині
Московія - ракова пухлина світу
23.02.2026 08:35 Відповісти
путлєр , щоб ти і весь твій виводок поскоріше здох 😡
Дай нас , мразото , спокій !!
23.02.2026 10:12 Відповісти
 
 