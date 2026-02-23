Атака БпЛА на Запоріжжя: є загиблий і поранений
Росіяни вдарили по Запоріжжю безпілотником. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, загинув 33-річний чоловік, ще один зазнав поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Росіяни атакували місто БпЛА. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Загинув 33-річний чоловік, поранений чоловік 45 років", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Йди до каси в ОПу за винагородою .