Зеленський про нову тактику масованих ударів РФ: Мішенями стають об’єкти логістики та водопостачання
У неділю, 22 лютого, на селекторі президент Володимир Зеленський обговорив із представниками областей нову російську тактику масованих ударів.
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нова тактика ворожих ударів
"Мішенями все частіше стають об’єкти логістики, передусім це залізниця, також об’єкти, які працюють на водопостачання. І дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали й відповідно працювали по захисту", - сказав глава держави.
Посилення ППО в прикордонних районах
За словами президента, Сили ППО та Міністерство оборони, урядові структури отримали необхідні завдання.
"Розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною. Міністерство оборони України разом з нашими військовими мають посилити також захист від російських дронів у прикордонних районах, де стає більше і більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад. Досвід наших прифронтових регіонів має бути цілком ефективно поширений і в Сумській області, а також на Чернігівщині", - наголосив Зеленський.
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після нічного удару російських ракет і дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лайно - лайном!!!….
Селекторні наради і вечірні відео.🤷♂️
З Зеленським разом до перемоги!?🤦♂️
П.С. Наркотики і алкоголь зло!!!
луганську,
та в камері галущенка
досі є світло???