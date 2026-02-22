Зеленський про нову тактику масованих ударів РФ: Мішенями стають об’єкти логістики та водопостачання

У неділю, 22 лютого, на селекторі президент Володимир Зеленський обговорив із представниками областей нову російську тактику масованих ударів.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нова тактика ворожих ударів

"Мішенями все частіше стають об’єкти логістики, передусім це залізниця, також об’єкти, які працюють на водопостачання. І дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали й відповідно працювали по захисту", - сказав глава держави.

Посилення ППО в прикордонних районах

За словами президента, Сили ППО та Міністерство оборони, урядові структури отримали необхідні завдання.

"Розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною. Міністерство оборони України разом з нашими військовими мають посилити також захист від російських дронів у прикордонних районах, де стає більше і більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад. Досвід наших прифронтових регіонів має бути цілком ефективно поширений і в Сумській області, а також на Чернігівщині", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після нічного удару російських ракет і дронів.

