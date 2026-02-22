Безпілотники атакували Москву: в аеропортах запроваджували обмеження на польоти
У неділю, 22 лютого, безпілотники атакують столицю країни-агресорки РФ.
Про це пишуть російські телеграм-канали та мер Москви Сергій Собянін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Москва під атакою дронів
Мер Москви заявив про нібито знищення 10 безпілотників, що летіли на столицю РФ.
Через загрозу дронів в московських аеропортах - "Домодєдово", "Внуково", "Шереметьєво" та "Жуковський" діяли тимчасові обмеження на польоти, які згодом було скасовано.
Тим часом у Міноборони РФ заявили про нібито збиття 71 українського безпілотника. Із них 15 дронів було зафіксовано над Московським регіоном, 11 з яких летіли на російську столицю.
- Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що безпілотники атакували Москву та Брянську область РФ.
