Безпілотники атакували Москву: в аеропортах запроваджували обмеження на польоти

У неділю, 22 лютого, безпілотники атакують столицю країни-агресорки РФ.

Про це пишуть російські телеграм-канали та мер Москви Сергій Собянін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Москва під атакою дронів

Мер Москви заявив про нібито знищення 10 безпілотників, що летіли на столицю РФ.

Через загрозу дронів в московських аеропортах - "Домодєдово", "Внуково", "Шереметьєво" та "Жуковський" діяли тимчасові обмеження на польоти, які згодом було скасовано.

Тим часом у Міноборони РФ заявили про нібито збиття 71 українського безпілотника. Із них 15 дронів було зафіксовано над Московським регіоном, 11 з яких летіли на російську столицю.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що безпілотники атакували Москву та Брянську область РФ.

