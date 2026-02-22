Новини Атака дронів на регіони РФ
5 232 20

Безпілотники атакували Москву: в аеропортах запроваджували обмеження на польоти

У Росії заявили про атаку дронів на Москву

У неділю, 22 лютого, безпілотники атакують столицю країни-агресорки РФ.

Про це пишуть російські телеграм-канали та мер Москви Сергій Собянін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Москва під атакою дронів 

Мер Москви заявив про нібито знищення 10 безпілотників, що летіли на столицю РФ.

Через загрозу дронів в московських аеропортах - "Домодєдово", "Внуково", "Шереметьєво" та "Жуковський" діяли тимчасові обмеження на польоти, які згодом було скасовано.

Тим часом у Міноборони РФ заявили про нібито збиття 71 українського безпілотника. Із них 15 дронів було зафіксовано над Московським регіоном, 11 з яких летіли на російську столицю.

Касьянов?
22.02.2026 19:02 Відповісти
22.02.2026 19:02 Відповісти
Нарешті!
22.02.2026 19:05 Відповісти
22.02.2026 19:05 Відповісти
І шо?
22.02.2026 19:06 Відповісти
22.02.2026 19:06 Відповісти
Вікно хоть розбили?Ішак блекаутом мацковії погрожував,а по факту потужний пук
показати весь коментар
22.02.2026 19:09 Відповісти
Ніззя вікна бити, пУ абідіца
показати весь коментар
22.02.2026 19:24 Відповісти
Дуже добре! Така "двіжуха" українцям подобається. Героям Слава!
показати весь коментар
22.02.2026 19:08 Відповісти
Бавовна ! Перемога !
показати весь коментар
22.02.2026 19:11 Відповісти
Чому це все відбувається серед білого дня?
показати весь коментар
22.02.2026 19:11 Відповісти
Щоб могли засняти та було що українцям показати.
показати весь коментар
22.02.2026 19:30 Відповісти
https://oboronka.mezha.ua/osint-analitiki-pokazali-naslidki-udaru-flamingo-po-zavodu-v-rf-308786
показати весь коментар
22.02.2026 21:58 Відповісти
Тому що вночі цими макетами нікого не злякаєш.
показати весь коментар
22.02.2026 19:31 Відповісти
А результат? Собянін хоч обісрався? І то добре було б
показати весь коментар
22.02.2026 19:12 Відповісти
Тобто,все в минулому часі(
показати весь коментар
22.02.2026 19:12 Відповісти
купа ППО кругом мокші, а не на фронті - це що, мало? І не тільки про фронт мова, а і про інші об'єкти на території росії. Поки ППО забезпечує покой сєрдца імпєріі, регіони регулярно вигрібатимуть.
показати весь коментар
22.02.2026 19:26 Відповісти
10 штук - це для мАцкви ні про що, а для тонуса ППО, щоб по регіонам не розтягали (потому что покой імпєріі обєспєчєн образом сіли імпєріі) - цілком достатньо.
показати весь коментар
22.02.2026 19:28 Відповісти
Куди цім літати? Навіщо???? Розводили могол-шууданці конячок Пржевальського і нікуди не літали...
показати весь коментар
22.02.2026 20:45 Відповісти
Маловато будіт....ма.ло.ва.то!
показати весь коментар
22.02.2026 21:10 Відповісти
москва повинна згоріти до тла разом із кремлівським
вибл@дком і його бандою !!
показати весь коментар
22.02.2026 22:50 Відповісти
А деж хвалені Фламіндичі? на які було "витрачено" 2 мільярди долларів державних коштів, а у відповідь прилітають рельні Іскандери. Питання, навіщо це робити?, все просто, щоб випрадати агресора і нанести Україні ще більш втрат і так влада діє з усим, починаючі від бракованих дронів і мін і закінчуя грілками .
показати весь коментар
22.02.2026 23:03 Відповісти
 
 