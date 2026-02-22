РУС
Беспилотники атаковали Москву: в аэропортах вводили ограничения на полеты

В России заявили об атаке дронов на Москву

В воскресенье, 22 февраля, беспилотники атакуют столицу страны-агрессора РФ.

Об этом пишут российские телеграм-каналы и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Цензор.НЕТ.

Москва под атакой дронов 

Мэр Москвы заявил о якобы уничтожении 10 беспилотников, летевших на столицу РФ.

Из-за угрозы дронов в московских аэропортах - "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" действовали временные ограничения на полеты, которые впоследствии были отменены.

Между тем в Минобороны РФ заявили о якобы сбитых 71 украинском беспилотнике. Из них 15 дронов было зафиксировано над Московским регионом, 11 из которых летели на российскую столицу.

Читайте также: Атака БПЛА на Самарскую область: поражен газоперерабатывающий завод

Топ комментарии
+20
22.02.2026 19:09 Ответить
+11
22.02.2026 19:11 Ответить
+7
22.02.2026 19:12 Ответить
Касьянов?
22.02.2026 19:02 Ответить
Нарешті!
22.02.2026 19:05 Ответить
І шо?
22.02.2026 19:06 Ответить
Вікно хоть розбили?Ішак блекаутом мацковії погрожував,а по факту потужний пук
22.02.2026 19:09 Ответить
Ніззя вікна бити, пУ абідіца
22.02.2026 19:24 Ответить
Дуже добре! Така "двіжуха" українцям подобається. Героям Слава!
22.02.2026 19:08 Ответить
Бавовна ! Перемога !
22.02.2026 19:11 Ответить
Чому це все відбувається серед білого дня?
22.02.2026 19:11 Ответить
Щоб могли засняти та було що українцям показати.
22.02.2026 19:30 Ответить
https://oboronka.mezha.ua/osint-analitiki-pokazali-naslidki-udaru-flamingo-po-zavodu-v-rf-308786
22.02.2026 21:58 Ответить
Тому що вночі цими макетами нікого не злякаєш.
22.02.2026 19:31 Ответить
А результат? Собянін хоч обісрався? І то добре було б
22.02.2026 19:12 Ответить
Тобто,все в минулому часі(
22.02.2026 19:12 Ответить
купа ППО кругом мокші, а не на фронті - це що, мало? І не тільки про фронт мова, а і про інші об'єкти на території росії. Поки ППО забезпечує покой сєрдца імпєріі, регіони регулярно вигрібатимуть.
22.02.2026 19:26 Ответить
10 штук - це для мАцкви ні про що, а для тонуса ППО, щоб по регіонам не розтягали (потому что покой імпєріі обєспєчєн образом сіли імпєріі) - цілком достатньо.
22.02.2026 19:28 Ответить
Куди цім літати? Навіщо???? Розводили могол-шууданці конячок Пржевальського і нікуди не літали...
22.02.2026 20:45 Ответить
Маловато будіт....ма.ло.ва.то!
22.02.2026 21:10 Ответить
москва повинна згоріти до тла разом із кремлівським
вибл@дком і його бандою !!
22.02.2026 22:50 Ответить
А деж хвалені Фламіндичі? на які було "витрачено" 2 мільярди долларів державних коштів, а у відповідь прилітають рельні Іскандери. Питання, навіщо це робити?, все просто, щоб випрадати агресора і нанести Україні ще більш втрат і так влада діє з усим, починаючі від бракованих дронів і мін і закінчуя грілками .
22.02.2026 23:03 Ответить
 
 