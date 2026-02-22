Беспилотники атаковали Москву: в аэропортах вводили ограничения на полеты
В воскресенье, 22 февраля, беспилотники атакуют столицу страны-агрессора РФ.
Об этом пишут российские телеграм-каналы и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Цензор.НЕТ.
Москва под атакой дронов
Мэр Москвы заявил о якобы уничтожении 10 беспилотников, летевших на столицу РФ.
Из-за угрозы дронов в московских аэропортах - "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" действовали временные ограничения на полеты, которые впоследствии были отменены.
Между тем в Минобороны РФ заявили о якобы сбитых 71 украинском беспилотнике. Из них 15 дронов было зафиксировано над Московским регионом, 11 из которых летели на российскую столицу.
- Напомним, 15 февраля сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и Брянскую область РФ.
