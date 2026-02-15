Россияне заявляют об атаке дронов: БпЛА летят на Москву

В воскресенье, 15 февраля, беспилотники атакуют Москву и Брянскую область РФ.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Дроны атакуют регионы РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин по состоянию на 16:25 заявлял, что российская ПВО якобы сбила 13 беспилотников.

Российские телеграм-каналы также сообщают, что были введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов в аэропорту "Домодедово".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с самого утра регион находится под массированной атакой дронов. По его словам, якобы уничтожено 120 беспилотников.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российская ПВО якобы уничтожила 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевшие на Москву.

