Атака дронов на регионы РФ
Россияне заявляют об атаке дронов: БпЛА летят на Москву

В России заявили об атаке дронов на Москву

В воскресенье, 15 февраля, беспилотники атакуют Москву и Брянскую область РФ.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Дроны атакуют регионы РФ 

Мэр Москвы Сергей Собянин по состоянию на 16:25 заявлял, что российская ПВО якобы сбила 13 беспилотников.

Российские телеграм-каналы также сообщают, что были введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов в аэропорту "Домодедово". 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с самого утра регион находится под массированной атакой дронов. По его словам, якобы уничтожено 120 беспилотников.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российская ПВО якобы уничтожила 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевшие на Москву.

Благодатний вогонь з Мирної України, зходить на голови **********, за їх злочини проти України,з 2014 року!!
Смерть московітам!!
Слава Україні!!
15.02.2026 18:07 Ответить
Ой хотілося б.
15.02.2026 18:05 Ответить
За всі злочини що здійснила московія за останні 350 рокі, тути повинні летвти 10 тисяч томагавків одночасно
15.02.2026 18:11 Ответить
Ой хотілося б.
15.02.2026 18:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5pD0XKlWFLw

відео перших хвилин атаки
15.02.2026 19:26 Ответить
А українських космічних дредноутів скільки сьогодні русня знищила?
15.02.2026 18:07 Ответить
Було домодєдово, стане домобедово
15.02.2026 18:09 Ответить
Бабодедово
16.02.2026 01:44 Ответить
За всі злочини що здійснила московія за останні 350 рокі, тути повинні летвти 10 тисяч томагавків одночасно
15.02.2026 18:11 Ответить
Хорошей охоты!
15.02.2026 18:12 Ответить
Уламки, що знежкоджують НПЗ та ТЕС.
15.02.2026 18:14 Ответить
Ну нарешті на маскву, давно пора. А то рашисти обнагліли зовсім, Київ майже вщент розгромили.
15.02.2026 18:19 Ответить
В 15-ом был в районе донецкого аэропорта (Октябрьский). Был в Марьянке, правда до падения. Сказать что вщент разбитые - преувеличение. Про Киев вообще не сравнимо
15.02.2026 18:27 Ответить
мацкву потушить надо, потом весь сколеновстан будет плясать под балалайки от радости.
15.02.2026 18:21 Ответить
Щоб звстрілися добрі дрони і кремлівсьаі башти в таке свято
15.02.2026 18:24 Ответить
там дуже захищений регіон
15.02.2026 18:36 Ответить
Не треба чіпати, хай летять.
15.02.2026 18:38 Ответить
Летело и нихрена не долетела,но новость для лохов офигенная.
15.02.2026 18:38 Ответить
Навіть якшо кацапи збили наших сотні дронів, то витратили сотні ракет ППО. Пробивають наші дронщики віконце до москви і це не погано. Не така вона і захищена, як про неї кцапи намалювали.
15.02.2026 18:38 Ответить
непогано
16.02.2026 01:45 Ответить
Давно це потрібно було робити. Щоб в першу чергу моцквичі страждали від війни. Самі дешеві і примітивні дрони роями запускати по моцкві поки у рашистів закінчаться ракети для ППО а потім вже зайнятись моцквою всерйоз. А роботи для дронів в моцкві непочатийкрай. Достатньо одного фанерного дрона з кілограмом вибухівки щоб паралізувати всі аеропорти в моцкві.
15.02.2026 18:43 Ответить
Ніщо до Москви не долетіло. Про область пишуть, думаю це будуть потужно розганяти по нашим СМІ. І уж тим більше, ніяких роїв там нема.
15.02.2026 19:00 Ответить
Справа в тому, що кацапам приходиться тримати своє ппо кругом мацкви, а не на фронті.
15.02.2026 21:46 Ответить
Дай Боже здоров'я безпілотникам долетіти кацапсятині на голови.
15.02.2026 19:01 Ответить
Це лише безпілотники. А за ними ще фламндічі на підльоті )))
15.02.2026 19:15 Ответить
За те ,що з брянської області майже цілодобово летять шахеди на Україну ,давно пора зробити так щоб жителі брянщини "завидували " жителям білгородщини!
15.02.2026 20:05 Ответить
Щасливої дороги😬
15.02.2026 20:19 Ответить
Вони летять на Мухосранськ !
15.02.2026 22:28 Ответить
 
 