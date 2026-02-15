Украинские дроны атаковали Краснодарский край: поврежден резервуар с нефтепродуктами
В ночь на воскресенье, 15 февраля 2026 года, украинские дроны атаковали Краснодарский край РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Поврежден резервуар с нефтепродуктами
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что ночью российский регион подвергся атаке, последствия которой зафиксированы в нескольких муниципалитетах: в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка муниципального образования Анапа.
Самая сложная ситуация, по его словам, в поселке Волна. Там повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В этом же населенном пункте якобы ранены два человека - их госпитализировали.
Произошли пожары
В регионе возникло несколько очагов возгорания, их тушат 126 спасателей и 34 единицы техники, в частности подразделения МЧС России по Краснодарскому краю.
Как утверждает российский чиновник, в Сочи поврежден частный дом - выбиты окна и повреждена система отопления. В селе Юровка повреждена котельная, пожара не возникло.
кацапамкацапским вікнам, і непошкодженості резервуарів, ........
Азохєн вэй, а шо ві їшчьо хатєлі?......