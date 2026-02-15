Украинские дроны атаковали Краснодарский край: поврежден резервуар с нефтепродуктами

В ночь на воскресенье, 15 февраля 2026 года, украинские дроны атаковали Краснодарский край РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поврежден резервуар с нефтепродуктами

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что ночью российский регион подвергся атаке, последствия которой зафиксированы в нескольких муниципалитетах: в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка муниципального образования Анапа.

Самая сложная ситуация, по его словам, в поселке Волна. Там повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В этом же населенном пункте якобы ранены два человека - их госпитализировали.

Читайте также: Поражен НПЗ в Краснодарском крае и ряд других объектов врага, - Генштаб

Произошли пожары

В регионе возникло несколько очагов возгорания, их тушат 126 спасателей и 34 единицы техники, в частности подразделения МЧС России по Краснодарскому краю.

Как утверждает российский чиновник, в Сочи поврежден частный дом - выбиты окна и повреждена система отопления. В селе Юровка повреждена котельная, пожара не возникло.

Читайте также: Дроны атаковали Славянск-на-Кубани: сообщают о пожаре на НПЗ. ВИДЕО