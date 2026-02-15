РУС
Украинские дроны атаковали Краснодарский край: поврежден резервуар с нефтепродуктами

оккупированный Крым атака беспилотников на аэродром в Саках

В ночь на воскресенье, 15 февраля 2026 года, украинские дроны атаковали Краснодарский край РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Поврежден резервуар с нефтепродуктами

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что ночью российский регион подвергся атаке, последствия которой зафиксированы в нескольких муниципалитетах: в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка муниципального образования Анапа.

Самая сложная ситуация, по его словам, в поселке Волна. Там повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В этом же населенном пункте якобы ранены два человека - их госпитализировали.

Произошли пожары

В регионе возникло несколько очагов возгорания, их тушат 126 спасателей и 34 единицы техники, в частности подразделения МЧС России по Краснодарскому краю.

Как утверждает российский чиновник, в Сочи поврежден частный дом - выбиты окна и повреждена система отопления. В селе Юровка повреждена котельная, пожара не возникло.

О-о-о... Скільки "позитиву" набралися кацапи, розв'язавши війну з Україною... Вивчили українську мову, навчилися жить з перебоями з водою, електрикою, та пальним. Навчаються спать у ванній кімнаті, під час тривог... І саме головне - навчилися поважать українців, через боязнь отримання "по мордасах"...
15.02.2026 09:27 Ответить
Смерть кацапам кацапским вікнам, і непошкодженості резервуарів, ........
Азохєн вэй, а шо ві їшчьо хатєлі?......
15.02.2026 09:37 Ответить
Хотіли більшого але й на тому дякуємо
15.02.2026 09:40 Ответить
Тююю, а почему боброедка Симонян, не смогла подавить огневые точки, опять видимо ночевала со своими личинками в сортире...
