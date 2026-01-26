Новости Атака дронов на регионы РФ
Дроны атаковали Славянск-на-Кубани: сообщают о пожаре на НПЗ

Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий в российском Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) - возникли пожары, пострадал один человек.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Детали

Как отмечается, местные жители также сообщают о пожаре на местном НПЗ.

Кроме того, обломки беспилотников зафиксировали в Северском и Абинском районах. Повреждены линии электропередач, здания школ и частные дома, выбиты окна, заявили в штабе.

Более подробная информация на данный момент неизвестна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефтебаза "Пензанефтепродукт" поражена в России, - Генштаб ВСУ

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" и объекты ПВО в оккупированном Крыму.
  • Кроме того, поражены Ильский НПЗ, нефтяные установки в Татарстане и ряд целей врага в оккупированной Донецкой области.

Смотрите: Ракета российской ПВО разнесла многоэтажку в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

беспилотник (5121) НПЗ (477) Удары по РФ (909) Краснодарский край (53)
У нас 80%процентов страны в блэкауте,тем временем в кацапов всего лишь немножко подорожал бензин. Потужная потужнятина просто
26.01.2026 07:22 Ответить
Нещодавно був повний блекаут. Потім 90%, тепер вже - 80%.
Прогрес.
26.01.2026 07:31 Ответить
Рашка делает все чтобы население не видело проблем с бензином. То что на заправках пишут это не реальная цена. Но дефицит бензина там есть. иначе бы запрет на экспорт не действовал бы. Как то они эту проблему решают.
26.01.2026 08:56 Ответить
Чому словянск-на- кубані не атакують фламінги?
26.01.2026 07:33 Ответить
Фламінгі на маскву палєтят, новую двушечку в клювікє панєсут. От Вольдемара та його друзів
26.01.2026 08:05 Ответить
Зняли Малюка - скінчились танці...😡
26.01.2026 08:40 Ответить
Слава богу хоч один нпз за останні три тижні .
26.01.2026 10:12 Ответить
Знову бочку 500 літрів вгатили? Потужно! А по москві слабо?
26.01.2026 10:37 Ответить
 
 