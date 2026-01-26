Дроны атаковали Славянск-на-Кубани: сообщают о пожаре на НПЗ

Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий в российском Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) - возникли пожары, пострадал один человек.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Детали

Как отмечается, местные жители также сообщают о пожаре на местном НПЗ.

Кроме того, обломки беспилотников зафиксировали в Северском и Абинском районах. Повреждены линии электропередач, здания школ и частные дома, выбиты окна, заявили в штабе.

Более подробная информация на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, що поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" и объекты ПВО в оккупированном Крыму.

Кроме того, поражены Ильский НПЗ, нефтяные установки в Татарстане и ряд целей врага в оккупированной Донецкой области.

