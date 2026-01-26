Дроны атаковали Славянск-на-Кубани: сообщают о пожаре на НПЗ
Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий в российском Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) - возникли пожары, пострадал один человек.
Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Детали
Как отмечается, местные жители также сообщают о пожаре на местном НПЗ.
Кроме того, обломки беспилотников зафиксировали в Северском и Абинском районах. Повреждены линии электропередач, здания школ и частные дома, выбиты окна, заявили в штабе.
Более подробная информация на данный момент неизвестна.
