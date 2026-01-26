УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14867 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
3 825 8

Дрони атакували Слов’янськ-на-Кубані: повідомляють про пожежу на НПЗ

Фрагменти БпЛА впали на території двох підприємств у російському Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край) - виникли пожежі, постраждала одна людина.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, місцеві жителі також повідомляють про пожежу на місцевому НПЗ.

Крім того, уламки безпілотників зафіксували в Сєвєрському та Абінському районах. Пошкоджено лінії електропередач, будівлі шкіл і приватні будинки, вибито вікна, заявили в штабі.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтобазу "Пензанефтепродукт" уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" та об’єкти ППО в окупованому Криму.
  • Окрім того, уражено Ільський НПЗ, нафтові установки в Татарстані та низку цілей ворога на окупованій Донеччині.

Дивіться: Ракета російської ППО рознесла багатоповерхівку в Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5756) НПЗ (945) Удари по РФ (914) Краснодарський край РФ (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас 80%процентов страны в блэкауте,тем временем в кацапов всего лишь немножко подорожал бензин. Потужная потужнятина просто
показати весь коментар
26.01.2026 07:22 Відповісти
Нещодавно був повний блекаут. Потім 90%, тепер вже - 80%.
Прогрес.
показати весь коментар
26.01.2026 07:31 Відповісти
Рашка делает все чтобы население не видело проблем с бензином. То что на заправках пишут это не реальная цена. Но дефицит бензина там есть. иначе бы запрет на экспорт не действовал бы. Как то они эту проблему решают.
показати весь коментар
26.01.2026 08:56 Відповісти
Чому словянск-на- кубані не атакують фламінги?
показати весь коментар
26.01.2026 07:33 Відповісти
Фламінгі на маскву палєтят, новую двушечку в клювікє панєсут. От Вольдемара та його друзів
показати весь коментар
26.01.2026 08:05 Відповісти
Зняли Малюка - скінчились танці...😡
показати весь коментар
26.01.2026 08:40 Відповісти
Слава богу хоч один нпз за останні три тижні .
показати весь коментар
26.01.2026 10:12 Відповісти
Знову бочку 500 літрів вгатили? Потужно! А по москві слабо?
показати весь коментар
26.01.2026 10:37 Відповісти
 
 