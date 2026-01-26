РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7384 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 612 12

Поражен НПЗ в Краснодарском крае и ряд других объектов врага, - Генштаб

поражен НПЗ

В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко" (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мощности предприятия

Как отмечается, ежегодный возможный объем переработки этого предприятия составляет более 4 млн тонн нефти. Этот завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Последствия

Как отмечается, зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Смотрите также: Взрывы прогремели в Белгороде, возникли перебои с электроснабжением: вероятно, атакована ТЭЦ. ВИДЕО

Другие поражения

  • Также поражены склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей.
  • Кроме того, с целью ослабления наступательных возможностей противника, нанесены удары по пункту управления БПЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ОТТ Донецкой обл.) и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ОТТ Сумской области) и Колесниковки (ОТТ Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых оккупантов выясняется.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что дроны атаковали Славянск-на-Кубани: сообщают о пожаре на НПЗ.

Смотрите также: Ракета российской ПВО разнесла многоэтажку в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (7973) Удары по РФ (909) Краснодарский край (53)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Вузлові підстанції і ТЕЦи лупити потрібно.НПЗ даремна витрата ресурсів майже з нульовим результатом.На стільки відсотків здорожчав бензин на кацапії без врахування інфляції?
показать весь комментарий
26.01.2026 12:30 Ответить
+3
Нарешті знову нпз.
показать весь комментарий
26.01.2026 12:27 Ответить
+1
Ти знаєш,що таке вузлові підстанції???
показать весь комментарий
26.01.2026 13:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті знову нпз.
показать весь комментарий
26.01.2026 12:27 Ответить
Вузлові підстанції і ТЕЦи лупити потрібно.НПЗ даремна витрата ресурсів майже з нульовим результатом.На стільки відсотків здорожчав бензин на кацапії без врахування інфляції?
показать весь комментарий
26.01.2026 12:30 Ответить
У русні теж АЕС є.
На скільки ви знеструмите пару містечок?
показать весь комментарий
26.01.2026 12:38 Ответить
Ти знаєш,що таке вузлові підстанції???
показать весь комментарий
26.01.2026 13:16 Ответить
Я знаю, що навіть у нас такі підстанції ремонтуються, а у русні ремонтуватимуться ще швидше, бо у них є власні заводи з випуску відповідної продукції + Китай.
показать весь комментарий
26.01.2026 21:17 Ответить
Так можна сказати і про НПЗ, проте із-за атак на НПЗ люди на вулиці не вийдуть в так званій россії, а от якщо буде безпольотна зона в європейській частини, не буде працювати метро в масквабаді - вийдуть, а бо будуть вимагати перемир'я енергетичного, бо таке вже було, а от НПЗ їм начхати, якщо не буде винесено 80-90 відсотків. Більше всього там бояться ударів по ТЕЦ, 750-кам, і особливо блокування аеропортів, навіть просто оголосити безпольоту зону, це був би суттєвий крок.
показать весь комментарий
26.01.2026 13:19 Ответить
НПЗ - це паливо. Воно і для фронту потрібно, і для цивільного сектора.
І НПЗ полагодити складніше, ніж підстанцію. Доведено Україною.
показать весь комментарий
26.01.2026 21:18 Ответить
Так, але, це гірше впливає на соціально-політичний стан та на протестні настрої. Доведено Україною.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:37 Ответить
Наконец то, заждались
показать весь комментарий
26.01.2026 12:54 Ответить
в москві, орлі, брянську, курську, ліпецьку, ростові-на-дону - все добре тихо та спокійно, навіщо турбувати російських нацистів-терористів.
показать весь комментарий
26.01.2026 13:16 Ответить
А толку? Більше року виносять нпз а вони працюють і працюють чи це просто для наріду там все знищено?
показать весь комментарий
26.01.2026 13:23 Ответить
Дрони у нас малопотужні тому й виносимо те, що їм під силу...КР маємо тільки на макетах... і в головах можновладців
показать весь комментарий
26.01.2026 17:40 Ответить
 
 