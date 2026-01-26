Поражен НПЗ в Краснодарском крае и ряд других объектов врага, - Генштаб
В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко" (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Мощности предприятия
Как отмечается, ежегодный возможный объем переработки этого предприятия составляет более 4 млн тонн нефти. Этот завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.
Последствия
Как отмечается, зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти.
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
Другие поражения
- Также поражены склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей.
- Кроме того, с целью ослабления наступательных возможностей противника, нанесены удары по пункту управления БПЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ОТТ Донецкой обл.) и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ОТТ Сумской области) и Колесниковки (ОТТ Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых оккупантов выясняется.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что дроны атаковали Славянск-на-Кубани: сообщают о пожаре на НПЗ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На скільки ви знеструмите пару містечок?
І НПЗ полагодити складніше, ніж підстанцію. Доведено Україною.