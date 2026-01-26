Поражен НПЗ в Краснодарском крае и ряд других объектов врага, - Генштаб

В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко" (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мощности предприятия

Как отмечается, ежегодный возможный объем переработки этого предприятия составляет более 4 млн тонн нефти. Этот завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Последствия

Как отмечается, зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Смотрите также: Взрывы прогремели в Белгороде, возникли перебои с электроснабжением: вероятно, атакована ТЭЦ. ВИДЕО

Другие поражения

Также поражены склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей.

Кроме того, с целью ослабления наступательных возможностей противника, нанесены удары по пункту управления БПЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ОТТ Донецкой обл.) и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ОТТ Сумской области) и Колесниковки (ОТТ Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых оккупантов выясняется.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что дроны атаковали Славянск-на-Кубани: сообщают о пожаре на НПЗ.

Смотрите также: Ракета российской ПВО разнесла многоэтажку в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО