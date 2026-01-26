УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6921 відвідувач онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 612 12

Уражено НПЗ у Краснодарському краї та низку інших об’єктів ворога, - Генштаб

уражено нпз

У ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянск Эко" (Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Потужності підприємства

Як зазначається, щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства становить понад 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Наслідки

Як зазначається, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти.

Масштаб завданих збитків уточнюється.

Дивіться також: Вибухи лунали у Бєлгороді, виникли перебої з електропостачанням: ймовірно, атакована ТЕЦ. ВIДЕО

Інші ураження

  • Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.
  • Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (ТОТ Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що дрони атакували Слов’янськ-на-Кубані: повідомляли про пожежу на НПЗ.

Також дивіться: Ракета російської ППО рознесла багатоповерхівку в Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8279) Удари по РФ (914) Краснодарський край РФ (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Вузлові підстанції і ТЕЦи лупити потрібно.НПЗ даремна витрата ресурсів майже з нульовим результатом.На стільки відсотків здорожчав бензин на кацапії без врахування інфляції?
показати весь коментар
26.01.2026 12:30 Відповісти
+3
Нарешті знову нпз.
показати весь коментар
26.01.2026 12:27 Відповісти
+1
Ти знаєш,що таке вузлові підстанції???
показати весь коментар
26.01.2026 13:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті знову нпз.
показати весь коментар
26.01.2026 12:27 Відповісти
Вузлові підстанції і ТЕЦи лупити потрібно.НПЗ даремна витрата ресурсів майже з нульовим результатом.На стільки відсотків здорожчав бензин на кацапії без врахування інфляції?
показати весь коментар
26.01.2026 12:30 Відповісти
У русні теж АЕС є.
На скільки ви знеструмите пару містечок?
показати весь коментар
26.01.2026 12:38 Відповісти
Ти знаєш,що таке вузлові підстанції???
показати весь коментар
26.01.2026 13:16 Відповісти
Я знаю, що навіть у нас такі підстанції ремонтуються, а у русні ремонтуватимуться ще швидше, бо у них є власні заводи з випуску відповідної продукції + Китай.
показати весь коментар
26.01.2026 21:17 Відповісти
Так можна сказати і про НПЗ, проте із-за атак на НПЗ люди на вулиці не вийдуть в так званій россії, а от якщо буде безпольотна зона в європейській частини, не буде працювати метро в масквабаді - вийдуть, а бо будуть вимагати перемир'я енергетичного, бо таке вже було, а от НПЗ їм начхати, якщо не буде винесено 80-90 відсотків. Більше всього там бояться ударів по ТЕЦ, 750-кам, і особливо блокування аеропортів, навіть просто оголосити безпольоту зону, це був би суттєвий крок.
показати весь коментар
26.01.2026 13:19 Відповісти
НПЗ - це паливо. Воно і для фронту потрібно, і для цивільного сектора.
І НПЗ полагодити складніше, ніж підстанцію. Доведено Україною.
показати весь коментар
26.01.2026 21:18 Відповісти
Так, але, це гірше впливає на соціально-політичний стан та на протестні настрої. Доведено Україною.
показати весь коментар
27.01.2026 12:37 Відповісти
Наконец то, заждались
показати весь коментар
26.01.2026 12:54 Відповісти
в москві, орлі, брянську, курську, ліпецьку, ростові-на-дону - все добре тихо та спокійно, навіщо турбувати російських нацистів-терористів.
показати весь коментар
26.01.2026 13:16 Відповісти
А толку? Більше року виносять нпз а вони працюють і працюють чи це просто для наріду там все знищено?
показати весь коментар
26.01.2026 13:23 Відповісти
Дрони у нас малопотужні тому й виносимо те, що їм під силу...КР маємо тільки на макетах... і в головах можновладців
показати весь коментар
26.01.2026 17:40 Відповісти
 
 