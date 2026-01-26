Уражено НПЗ у Краснодарському краї та низку інших об’єктів ворога, - Генштаб

У ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянск Эко" (Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Потужності підприємства

Як зазначається, щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства становить понад 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Наслідки

Як зазначається, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти.

Масштаб завданих збитків уточнюється.

Інші ураження

Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (ТОТ Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Що передувало?

