Дрони атакували Краснодарський край: пошкоджено резервуар із нафтопродуктами
У ніч проти неділі, 15 лютого 2026 року українські дрони атакували Краснодарський край РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Пошкоджено резервуар із нафтопродуктами
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що вночі російський регіон зазнав атаки, наслідки якої зафіксовані в кількох муніципалітетах: у селищі Волна Темрюкського району, у Сочі та в селі Юровка муніципального утворення Анапа.
Найскладніша ситуація, за його словами, у селищі Волна. Там пошкоджені резервуар із нафтопродуктами, склад та термінали. У цьому ж населеному пункті начебто поранені двоє людей - їх госпіталізували.
Спалахнули пожежі
У регіоні виникло кілька осередків загоряння, їх гасять 126 рятувальників та 34 одиниці техніки, зокрема підрозділи МНС Росії по Краснодарському краю.
Як стверджує російський чиновник, у Сочі пошкоджено приватний будинок - вибито вікна та пошкоджено систему опалення. У селі Юровка пошкоджена котельня, пожежі не виникло.
усі вікна цілі, окрім 'мирних' цілей у порту
навіть з варшави це бачать
Тоді залишаться лише Буки та Стріла/Оса у яких є власний вбудований радар, та все ж малий..
Тільки б врятували наші міста від ЗЕ-ауту, поки москва "мерзне на блокауті"....