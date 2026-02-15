Дрони атакували Краснодарський край: пошкоджено резервуар із нафтопродуктами

У ніч проти неділі, 15 лютого 2026 року українські дрони атакували Краснодарський край РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Пошкоджено резервуар із нафтопродуктами

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що вночі російський регіон зазнав атаки, наслідки якої зафіксовані в кількох муніципалітетах: у селищі Волна Темрюкського району, у Сочі та в селі Юровка муніципального утворення Анапа.

Найскладніша ситуація, за його словами, у селищі Волна. Там пошкоджені резервуар із нафтопродуктами, склад та термінали. У цьому ж населеному пункті начебто поранені двоє людей - їх госпіталізували.

Спалахнули пожежі

У регіоні виникло кілька осередків загоряння, їх гасять 126 рятувальників та 34 одиниці техніки, зокрема підрозділи МНС Росії по Краснодарському краю.

Як стверджує російський чиновник, у Сочі пошкоджено приватний будинок - вибито вікна та пошкоджено систему опалення. У селі Юровка пошкоджена котельня, пожежі не виникло.

