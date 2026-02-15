УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7863 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 863 11

Дрони атакували Краснодарський край: пошкоджено резервуар із нафтопродуктами

окупований крим атака безпілотників на аеродром у Саках

У ніч проти неділі, 15 лютого 2026 року українські дрони атакували Краснодарський край РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошкоджено резервуар із нафтопродуктами

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що вночі російський регіон зазнав атаки, наслідки якої зафіксовані в кількох муніципалітетах: у селищі Волна Темрюкського району, у Сочі та в селі Юровка муніципального утворення Анапа.

Найскладніша ситуація, за його словами, у селищі Волна. Там пошкоджені резервуар із нафтопродуктами, склад та термінали. У цьому ж населеному пункті начебто поранені двоє людей - їх госпіталізували.

Також читайте: Уражено НПЗ у Краснодарському краї та низку інших об’єктів ворога, - Генштаб

Спалахнули пожежі

У регіоні виникло кілька осередків загоряння, їх гасять 126 рятувальників та 34 одиниці техніки, зокрема підрозділи МНС Росії по Краснодарському краю.

Як стверджує російський чиновник, у Сочі пошкоджено приватний будинок - вибито вікна та пошкоджено систему опалення. У селі Юровка пошкоджена котельня, пожежі не виникло.

Також читайте: Дрони атакували Слов’янськ-на-Кубані: повідомляють про пожежу на НПЗ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5868) Сочі (63) Удари по РФ (957) Краснодарський край РФ (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Хотіли більшого але й на тому дякуємо
показати весь коментар
15.02.2026 09:40 Відповісти
+9
О-о-о... Скільки "позитиву" набралися кацапи, розв'язавши війну з Україною... Вивчили українську мову, навчилися жить з перебоями з водою, електрикою, та пальним. Навчаються спать у ванній кімнаті, під час тривог... І саме головне - навчилися поважать українців, через боязнь отримання "по мордасах"...
показати весь коментар
15.02.2026 09:27 Відповісти
+4
Бояться научились. Чтобы уважать кого то надо все таки быть на некоей ступени развития которой они не достигли.
показати весь коментар
15.02.2026 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О-о-о... Скільки "позитиву" набралися кацапи, розв'язавши війну з Україною... Вивчили українську мову, навчилися жить з перебоями з водою, електрикою, та пальним. Навчаються спать у ванній кімнаті, під час тривог... І саме головне - навчилися поважать українців, через боязнь отримання "по мордасах"...
показати весь коментар
15.02.2026 09:27 Відповісти
Бояться научились. Чтобы уважать кого то надо все таки быть на некоей ступени развития которой они не достигли.
показати весь коментар
15.02.2026 10:40 Відповісти
Своєрідність кацапської психології полягає в тому, що вони живуть у "крайностях"... Вони або зневажають оточуючих, якщо вони слабші за них, або бояться їх - якщо вони сильніші... Саме в "боязні" і полягає їх "повага"...
показати весь коментар
15.02.2026 10:43 Відповісти
Сочі не спить: у місто завітали мирні невідомі дрони та "бавовна"

https://24tv.ua/vibuhi-rosiyi-15-lyutogo-2026-bpla-atakovali-sochi-video_n3009881

усі вікна цілі, окрім 'мирних' цілей у порту
навіть з варшави це бачать
показати весь коментар
15.02.2026 11:09 Відповісти
Хотіли більшого але й на тому дякуємо
показати весь коментар
15.02.2026 09:40 Відповісти
Тююю, а почему боброедка Симонян, не смогла подавить огневые точки, опять видимо ночевала со своими личинками в сортире...
показати весь коментар
15.02.2026 09:58 Відповісти
Это говорит о том что ПВО в Крыму успешно выносятся и в данном случае Миобороны не врет когда сообщает о поражении радаров и установок в Крыму.
показати весь коментар
15.02.2026 10:41 Відповісти
Радари це найголовне!!
Тоді залишаться лише Буки та Стріла/Оса у яких є власний вбудований радар, та все ж малий..
показати весь коментар
15.02.2026 12:28 Відповісти
Дай то Боже побільше успіхів!! Імперія Зла заслужила !!!
Тільки б врятували наші міста від ЗЕ-ауту, поки москва "мерзне на блокауті"....
показати весь коментар
15.02.2026 12:27 Відповісти
 
 