Новини Атака дронів на регіони РФ
Росіяни заявляють про атаку дронів: БпЛА летять на Москву

У Росії заявили про атаку дронів на Москву

У неділю, 15 лютого, безпілотники атакують Москву та Брянську область РФ.

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Дрони атакують регіони РФ 

Мер Москви Сергій Собянін станом на 16:25 заявляв, що російська ППО нібито збила 13 безпілотників.

Російські телеграм-канали також повідомляють, що було введено тимчасові обмеження на виліт та приліт літаків в аеропорту "Домодєдово". 

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що з самого ранку регіон перебуває під масованою атакою дронів. За його словами, нібито знищено 120 безпілотників.

Своєю чергою Міноборони РФ заявило, що російська ППО начебто знищила 102 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територіями Брянської, Калузької, Тульської областей і Московського регіону, в тому числі три, що летіли на Москву.

Читайте також: Дрони атакували Краснодарський край: пошкоджено резервуар із нафтопродуктами

москва (1324) росія (70121) атака (1526) дрони (8228)
Топ коментарі
+18
Благодатний вогонь з Мирної України, зходить на голови **********, за їх злочини проти України,з 2014 року!!
Смерть московітам!!
Слава Україні!!
15.02.2026 18:07 Відповісти
+12
Ой хотілося б.
15.02.2026 18:05 Відповісти
+9
За всі злочини що здійснила московія за останні 350 рокі, тути повинні летвти 10 тисяч томагавків одночасно
15.02.2026 18:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5pD0XKlWFLw

відео перших хвилин атаки
15.02.2026 19:26 Відповісти
А українських космічних дредноутів скільки сьогодні русня знищила?
15.02.2026 18:07 Відповісти
Було домодєдово, стане домобедово
15.02.2026 18:09 Відповісти
Бабодедово
16.02.2026 01:44 Відповісти
За всі злочини що здійснила московія за останні 350 рокі, тути повинні летвти 10 тисяч томагавків одночасно
15.02.2026 18:11 Відповісти
Хорошей охоты!
15.02.2026 18:12 Відповісти
Уламки, що знежкоджують НПЗ та ТЕС.
15.02.2026 18:14 Відповісти
Ну нарешті на маскву, давно пора. А то рашисти обнагліли зовсім, Київ майже вщент розгромили.
15.02.2026 18:19 Відповісти
В 15-ом был в районе донецкого аэропорта (Октябрьский). Был в Марьянке, правда до падения. Сказать что вщент разбитые - преувеличение. Про Киев вообще не сравнимо
15.02.2026 18:27 Відповісти
мацкву потушить надо, потом весь сколеновстан будет плясать под балалайки от радости.
15.02.2026 18:21 Відповісти
Щоб звстрілися добрі дрони і кремлівсьаі башти в таке свято
15.02.2026 18:24 Відповісти
там дуже захищений регіон
15.02.2026 18:36 Відповісти
Не треба чіпати, хай летять.
15.02.2026 18:38 Відповісти
Летело и нихрена не долетела,но новость для лохов офигенная.
15.02.2026 18:38 Відповісти
Навіть якшо кацапи збили наших сотні дронів, то витратили сотні ракет ППО. Пробивають наші дронщики віконце до москви і це не погано. Не така вона і захищена, як про неї кцапи намалювали.
15.02.2026 18:38 Відповісти
непогано
16.02.2026 01:45 Відповісти
Давно це потрібно було робити. Щоб в першу чергу моцквичі страждали від війни. Самі дешеві і примітивні дрони роями запускати по моцкві поки у рашистів закінчаться ракети для ППО а потім вже зайнятись моцквою всерйоз. А роботи для дронів в моцкві непочатийкрай. Достатньо одного фанерного дрона з кілограмом вибухівки щоб паралізувати всі аеропорти в моцкві.
15.02.2026 18:43 Відповісти
Ніщо до Москви не долетіло. Про область пишуть, думаю це будуть потужно розганяти по нашим СМІ. І уж тим більше, ніяких роїв там нема.
15.02.2026 19:00 Відповісти
Справа в тому, що кацапам приходиться тримати своє ппо кругом мацкви, а не на фронті.
15.02.2026 21:46 Відповісти
Дай Боже здоров'я безпілотникам долетіти кацапсятині на голови.
15.02.2026 19:01 Відповісти
Це лише безпілотники. А за ними ще фламндічі на підльоті )))
15.02.2026 19:15 Відповісти
За те ,що з брянської області майже цілодобово летять шахеди на Україну ,давно пора зробити так щоб жителі брянщини "завидували " жителям білгородщини!
15.02.2026 20:05 Відповісти
Щасливої дороги😬
15.02.2026 20:19 Відповісти
Вони летять на Мухосранськ !
15.02.2026 22:28 Відповісти
 
 