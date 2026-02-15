Росіяни заявляють про атаку дронів: БпЛА летять на Москву
У неділю, 15 лютого, безпілотники атакують Москву та Брянську область РФ.
Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Дрони атакують регіони РФ
Мер Москви Сергій Собянін станом на 16:25 заявляв, що російська ППО нібито збила 13 безпілотників.
Російські телеграм-канали також повідомляють, що було введено тимчасові обмеження на виліт та приліт літаків в аеропорту "Домодєдово".
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що з самого ранку регіон перебуває під масованою атакою дронів. За його словами, нібито знищено 120 безпілотників.
Своєю чергою Міноборони РФ заявило, що російська ППО начебто знищила 102 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територіями Брянської, Калузької, Тульської областей і Московського регіону, в тому числі три, що летіли на Москву.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
відео перших хвилин атаки
Смерть московітам!!
Слава Україні!!