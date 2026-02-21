Атака БПЛА на Самарскую область: поражен газоперерабатывающий завод

Ночью 21 февраля дроны атаковали Самарскую область РФ, поразив Нефтегорский газоперерабатывающий завод. На месте возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Угрозу беспилотников в регионе объявили около 22:00 20 февраля. Около 00:30 появилась информация об ударе по газоперерабатывающему предприятию в Самарской области.

Впоследствии в сети сообщили об обострении ситуации в Нефтегорске - после взрывов на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на предприятие. Впоследствии в регионе объявили режим "Ковер".

Что известно об атакованном предприятии?

Нефтегорский газоперерабатывающий завод (НГПЗ) - одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, специализирующееся на переработке сырых нефтяных фракций и стабилизации нефтяных газов.

Завод является частью производственной инфраструктуры нефтяной промышленности региона и связан с крупными нефтедобывающими и транспортными системами.

Продукция завода поставляется на внутренний рынок — для нужд транспорта, промышленности, энергогенерации и ВПК РФ.

