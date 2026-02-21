РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4610 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 185 4

Атака БПЛА на Самарскую область: поражен газоперерабатывающий завод

Атака БПЛА на Самарскую область: поражен газоперерабатывающий завод

Ночью 21 февраля дроны атаковали Самарскую область РФ, поразив Нефтегорский газоперерабатывающий завод. На месте возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Угрозу беспилотников в регионе объявили около 22:00 20 февраля. Около 00:30 появилась информация об ударе по газоперерабатывающему предприятию в Самарской области.

Впоследствии в сети сообщили об обострении ситуации в Нефтегорске - после взрывов на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на предприятие. Впоследствии в регионе объявили режим "Ковер".

газоперерабатывающий, завод, нефтегорский

Что известно об атакованном предприятии?

Нефтегорский газоперерабатывающий завод (НГПЗ) - одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, специализирующееся на переработке сырых нефтяных фракций и стабилизации нефтяных газов.

Завод является частью производственной инфраструктуры нефтяной промышленности региона и связан с крупными нефтедобывающими и транспортными системами.

Продукция завода поставляется на внутренний рынок — для нужд транспорта, промышленности, энергогенерации и ВПК РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в российской Удмуртии: вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер". ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Самара (9) Удары по РФ (720)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ото мій дружбан каже шо КТРЕ цє було супер, навіть бздо несамовите в ідалні.Я закон Ома вже не пом'ятаю, але він таки був правий.Слава ЗСУ, усім студентам КТРЕ, алкозалежним аборіґенам Сирця, та працівникам УТ кінця 80х.
показать весь комментарий
21.02.2026 08:03 Ответить
Не туди зайшов?
показать весь комментарий
21.02.2026 08:52 Ответить
Ни газ, ни заводы кацапам не нужны. ВСЁ спалить к Бениной матери на засратых болотах во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!!!
показать весь комментарий
21.02.2026 08:48 Ответить
 
 