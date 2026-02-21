Взрывы прогремели в российской Удмуртии: вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер". ВИДЕО+ФОТО

Вечером 20 февраля в городе Воткинск, что в российской республике Удмуртия, прогремели взрывы. Вероятно, был атакован завод, производящий баллистические ракеты для комплексов "Искандер-М" и "Орешник".

"На основе кадров от очевидцев можно сделать вывод, что в ходе ночной атаки был поражен АО "Воткинский завод"", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители утверждают в пабликах, что во время атаки пострадали цеха №22 и №36.

в Удмуртії атаковано завод-виробник

На "Воткинском заводе" производятся ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник". Стратегическое оборонное предприятие находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины.

  • Стоит отметить, что расстояние от границы Украины до цели - около 1500 километров.

Топ комментарии
+28
Гарна новина...
21.02.2026 00:09 Ответить
+17
Нарешті дісталися до батьківщини Чайковського. Залишилося дочекатися його балету.
21.02.2026 00:30 Ответить
+16
Ярса. Це набагато смачніше ніж Арєшнік. На наших очах колишню ядерну наддержаву опускають нижче гаїтянського півня.
21.02.2026 02:06 Ответить
Гарна новина...
21.02.2026 00:09 Ответить
Дуже Жирна ціль.
Будемо чекати верифікації - щодо реальної шкоди москальським окупантам.
21.02.2026 00:47 Ответить
але ж як ефектно вони злітають. Вжжж скільки диму і вогню. Красота, всі задоволені, бабло в офшори.
21.02.2026 00:18 Ответить
Так то бабло в офшори полетіло, а всі думали ракети на росію.
21.02.2026 09:26 Ответить
Так " Орєшніка" ж не існує 🤔. Пів року вливали що то туфта, а тепер атакуємо завод по виробництву " Орєшніку". 😳
21.02.2026 00:16 Ответить
Ярса. Це набагато смачніше ніж Арєшнік. На наших очах колишню ядерну наддержаву опускають нижче гаїтянського півня.
21.02.2026 02:06 Ответить
завод виробляє движки для ракетних комплексів "Іскандер-М" та "Орєшнік"
Джерело: https://censor.net/ua/p3601698
21.02.2026 09:51 Ответить
А взагалі кацапи тисячами ракет , слава богу, не поставили Україну на коліна, а тут один вибух як дав😸
21.02.2026 00:18 Ответить
Нарешті дісталися до батьківщини Чайковського. Залишилося дочекатися його балету.
21.02.2026 00:30 Ответить
Цілодобового
21.02.2026 13:23 Ответить
Як одразу московіти по мережі, лайном цю інформацію закидали!!!
Добрячі чоботи, треба брати!!!! Волають орки у воткінську добре… радіють…
21.02.2026 00:47 Ответить
комусь вже завтра на роботу не треба йти, можно пити вотку.
21.02.2026 01:06 Ответить
Що ще робити у Воткинську ? Пити вотку !
21.02.2026 01:14 Ответить
я вважаю атакувати військові виробництва треба в робочий час, щоб разом з начинкою накрити.
21.02.2026 01:41 Ответить
у свтлий період доби це складно, бо КР з Полтави до воткінска летить дві години, тому запускають вночі, коли ускладнено візуальне виявлення і визнчення напряму польоту.
21.02.2026 02:09 Ответить
Там цілодобове виробництво..зміна 8 годин...з них 1 крадуть типу на обід і гроші не платять...вдень треба ібашити хіба що по адмін будівлях бухгалтерії та начальству, але вони скоріш за все ховаються під час тривоги
21.02.2026 07:28 Ответить
Бояру! Вотку тока на работе - выхлоп мягше)
21.02.2026 01:15 Ответить
21.02.2026 01:16 Ответить
Ага, зелена трава, зараз, у лютому, коли повно снігу
21.02.2026 09:05 Ответить
БЧ в 1150 кг в будь-якому цеху зробить непридатними багато високоточного обладнання. Мабуть так і сталося, якщо влучили у вірний цех.
21.02.2026 01:52 Ответить
Пошкодження мають бути завдані виробничим лініям, а не вікнам офісних будівель.
21.02.2026 02:04 Ответить
За офісні тільки "спасіба" скажуть..бо "згорять" бухгалтерські папери
21.02.2026 07:31 Ответить
Тобто якщо було гарне, правильне влучання то вражина покаже фото пошкодження цеха, станків ітд.
Пропагандісти разом з контрой тихенько десь засумували та плачуть
21.02.2026 11:57 Ответить
На "Воткінському заводі" тре виробляти не ракети а вотку
21.02.2026 02:11 Ответить
@ (в перекладі):
"Воткінськ, республіка Удмуртія, рф.
Було атаковано Воткінський завод - ключове підприємство російського ВПК.
Спеціалізується на виробництві балістичних ракет, зокрема, МБР типу "РС-24 Ярс" та оперативно-тактичних комплексів "9K720 Іскандер", а також на цьому заводі виробляються ракети «Тополь-М» та «Орешник»."





21.02.2026 05:08 Ответить
ВСЁ надобно спалить к ***** матери на тех сранных болотах, во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!!!!
21.02.2026 08:45 Ответить
Так, хлопок и задымление!
21.02.2026 08:55 Ответить
В другу СВ війну туди перевезли ( евакували ) завод Арсенал з Києва, ''дружили'', ще на початку 2014 року відправляв Арсенал продукцію, Воткінськ працює, а де наш завод? Зник.
21.02.2026 09:12 Ответить
Можна співати пісню про рожевий фламінго, провісник закату
21.02.2026 11:10 Ответить
 
 