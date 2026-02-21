Взрывы прогремели в российской Удмуртии: вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер". ВИДЕО+ФОТО
Вечером 20 февраля в городе Воткинск, что в российской республике Удмуртия, прогремели взрывы. Вероятно, был атакован завод, производящий баллистические ракеты для комплексов "Искандер-М" и "Орешник".
Об этом пишет телеграм-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
Вероятно, атакован завод
"На основе кадров от очевидцев можно сделать вывод, что в ходе ночной атаки был поражен АО "Воткинский завод"", - говорится в сообщении.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику
Кроме того, местные жители утверждают в пабликах, что во время атаки пострадали цеха №22 и №36.
На "Воткинском заводе" производятся ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник". Стратегическое оборонное предприятие находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины.
- Стоит отметить, что расстояние от границы Украины до цели - около 1500 километров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будемо чекати верифікації - щодо реальної шкоди москальським окупантам.
Джерело: https://censor.net/ua/p3601698
Добрячі чоботи, треба брати!!!! Волають орки у воткінську добре… радіють…
Пропагандісти разом з контрой тихенько десь засумували та плачуть
"Воткінськ, республіка Удмуртія, рф.
Було атаковано Воткінський завод - ключове підприємство російського ВПК.
Спеціалізується на виробництві балістичних ракет, зокрема, МБР типу "РС-24 Ярс" та оперативно-тактичних комплексів "9K720 Іскандер", а також на цьому заводі виробляються ракети «Тополь-М» та «Орешник»."