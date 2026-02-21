Взрывы прогремели в российской Удмуртии: вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер". ВИДЕО+ФОТО

Вечером 20 февраля в городе Воткинск, что в российской республике Удмуртия, прогремели взрывы. Вероятно, был атакован завод, производящий баллистические ракеты для комплексов "Искандер-М" и "Орешник".

Об этом пишет телеграм-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вероятно, атакован завод

"На основе кадров от очевидцев можно сделать вывод, что в ходе ночной атаки был поражен АО "Воткинский завод"", - говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

Кроме того, местные жители утверждают в пабликах, что во время атаки пострадали цеха №22 и №36.

На "Воткинском заводе" производятся ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник". Стратегическое оборонное предприятие находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины.

Стоит отметить, что расстояние от границы Украины до цели - около 1500 километров.

Смотрите также: Дроны СБУ атаковали нефтебазу "Великолукская" в Псковской области РФ, - источники. ВИДЕО