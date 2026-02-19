Дроны СБУ атаковали нефтебазу "Великолукская" в Псковской области РФ, - источники

Удар по российской нефтебазе Великолукская: подробности

Дроны ЦСО "А" СБУ успешно нанесли удар по нефтебазе "Великолукская" в Псковской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

С места происшествия сообщали о как минимум четырех взрывах, после чего возник масштабный пожар. Работников соседних предприятий массово эвакуировали.

Антидроновые сетки, натянутые над резервуарами с топливом, не смогли их спасти от удара.

Нефтебаза "Великолукская" принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". На ней хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области. Губернатор области подтвердил сообщение о пожаре на базе.

+5
Дятел, порахуй яка вартість того пального !
Там мінімум на лімон баксів !!!
19.02.2026 11:42 Ответить
+4
Чувствуешь запах? Это напалм, сынок. Больше ничто в мире так не пахнет…
19.02.2026 11:31 Ответить
+2
АЗС на черзі. А потім сараї з каністрами. Перемога.💪
19.02.2026 11:36 Ответить
Та ти шо 😁
19.02.2026 11:56 Ответить
Не грубіянь, мудак. Лімон баксів це для тебе дох₴я, а не для кремлівського шизофреніка.
19.02.2026 13:31 Ответить
19.02.2026 11:57 Ответить
Бригада лахтинських скиглярів заступила на зміну.
19.02.2026 12:47 Ответить
Ну то вітаю тебе зі новою зміною.
19.02.2026 13:32 Ответить
То виходить, всі НПЗ на росії вже йок? Добре, дійсно час зайнятись АЗС.
19.02.2026 13:44 Ответить
Ну,судячи з того що атаковано нафтобазу в райцентрі,то НПЗ дійсно йок.... Немов би.
19.02.2026 13:55 Ответить
Ну так гарна ж новина тоді.
19.02.2026 14:40 Ответить
це перший найближчий перевалочний пункт для палива, яке вироблене на Новополоцькому НПЗ.
19.02.2026 14:49 Ответить
База ***************
19.02.2026 11:38 Ответить
Ну есть -же хорошие новости из мОРДорА ...
19.02.2026 12:19 Ответить
А какие ваши доказательства? 🤔
А докажить що це СБУ.
"А ваши доказательства не докательства" (с)
19.02.2026 12:34 Ответить
Хочете нафти, кацапи? А от ×уй вам!
19.02.2026 12:50 Ответить
 
 