Дроны СБУ атаковали нефтебазу "Великолукская" в Псковской области РФ, - источники

Дроны ЦСО "А" СБУ успешно нанесли удар по нефтебазе "Великолукская" в Псковской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

С места происшествия сообщали о как минимум четырех взрывах, после чего возник масштабный пожар. Работников соседних предприятий массово эвакуировали.

Антидроновые сетки, натянутые над резервуарами с топливом, не смогли их спасти от удара.

Нефтебаза "Великолукская" принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". На ней хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области. Губернатор области подтвердил сообщение о пожаре на базе.

