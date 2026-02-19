Дроны СБУ атаковали нефтебазу "Великолукская" в Псковской области РФ, - источники
Дроны ЦСО "А" СБУ успешно нанесли удар по нефтебазе "Великолукская" в Псковской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Подробности
С места происшествия сообщали о как минимум четырех взрывах, после чего возник масштабный пожар. Работников соседних предприятий массово эвакуировали.
Антидроновые сетки, натянутые над резервуарами с топливом, не смогли их спасти от удара.
Нефтебаза "Великолукская" принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". На ней хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области. Губернатор области подтвердил сообщение о пожаре на базе.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там мінімум на лімон баксів !!!
А докажить що це СБУ.
"А ваши доказательства не докательства" (с)