БПЛА атаковали Псковскую область: пожар на нефтебазе. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области. Губернатор области подтвердил сообщение о пожаре на базе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Губернатор Михаил Ведерников написал в соцсетях, что в результате налета беспилотников на Великолуцкой нефтебазе загорелся резервуар.
Как утверждает Ведерников, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Пожар на нефтебазе
