2 241 13

БПЛА атаковали Псковскую область: пожар на нефтебазе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области. Губернатор области подтвердил сообщение о пожаре на базе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Губернатор Михаил Ведерников написал в соцсетях, что в результате налета беспилотников на Великолуцкой нефтебазе загорелся резервуар.

Как утверждает Ведерников, пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Белгороде прогремели взрывы: город остался без света, тепла и воды.

Пожар на нефтебазе

Псковская область
Псковская область
Псковская область
Псковская область
Псковская область

 

Автор: 

беспилотник (2849) Удары по РФ (717)
Топ комментарии
+7
Іван ФРАНКО

* * *

Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -

Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи, -
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…

Гримить!

1880
19.02.2026 06:54
+7
У Великі Луки прилетіла велика срака.
19.02.2026 06:54
+3
Де та "благодатная хвиля", яка вставить мізки українському народу, щоб позбутися зЕлено-кремлівських блазнів?
19.02.2026 07:09
19.02.2026 06:54
Де та "благодатная хвиля", яка вставить мізки українському народу, щоб позбутися зЕлено-кремлівських блазнів?
19.02.2026 07:09
Колись писав уже: "За багато віків людство вибралося з печер, і зрозуміло, що зірки - не "цвяхи в небесній тверді"... Але кількість дурнів так пропорційно і залишилася великою..."
19.02.2026 07:35
У Великі Луки прилетіла велика срака.
На московитів ******, зійшов благодатний вогонь покарання з Мирної України, за їх злочини в Україні з 2014 року!!!
Смерть московитам та міндічам-бакановим з ухилянтами!]!!
Слава Україні!!
19.02.2026 07:11
Вау, аж целый бензобак жахнули, тем временем у болеее половины Украины света нету по 16 часов в сутки, зато у кацапов аж целая бочка с бензином загорелась! Потужная потужнятина просто!
19.02.2026 07:26
Бензобак?
19.02.2026 07:40
Бензобаковий Зе.
19.02.2026 08:13
Якщо кацап скиглить, значить зроблено правильно.
19.02.2026 08:36
Подивимось на питання з іншого боку.
Гдє "Архангєли"? Гдє наші "Сталінскіє Соколи"? Наші дєсяткі тисяч рєзєрвістов, прізваних спєціально для протівовоздушной оборони важних об'єктов? Нашє ПВО і авіація? Наш самий лучшій в мірє РЕБ, которий умєєт разворачівать хохлодрони назад?
Доколє?!
19.02.2026 09:17
А де у бази НІС?
19.02.2026 07:39
Дуже добре
Може й до Донецька дотягнутися....
19.02.2026 08:46
 
 