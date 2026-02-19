БПЛА атаковали Псковскую область: пожар на нефтебазе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области. Губернатор области подтвердил сообщение о пожаре на базе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Губернатор Михаил Ведерников написал в соцсетях, что в результате налета беспилотников на Великолуцкой нефтебазе загорелся резервуар.

Как утверждает Ведерников, пострадавших, по предварительным данным, нет.

