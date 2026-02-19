БпЛА атакували Псковську область: пожежа на нафтобазі. ФОТОрепортаж

У ніс проти 19 лютого безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області. Губернатор області підтвердив повідомлення про пожежу на базі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Губернатор Михайло Ведерников написав у соцмережах, що в результаті нальоту безпілотників на Великолуцькій нафтобазі загорівся резервуар.

Як стверджує Ведерников, постраждалих, за попередніми даними, немає.

Що відомо?

Нафтобаза належить компанії "Псковнафтопродукт". На підприємстві зберігаються нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, бензин та інші види пального, для подальшого постачання на автозаправні станції, підприємствам і транспортним компаніям.

До того ж підприємство вже було під атакою у квітні 2024 року.

