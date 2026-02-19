Атака дронів на регіони РФ
БпЛА атакували Псковську область: пожежа на нафтобазі. ФОТОрепортаж

У ніс проти 19 лютого  безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області. Губернатор області підтвердив повідомлення про пожежу на базі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Губернатор Михайло Ведерников написав у соцмережах, що в результаті нальоту безпілотників на Великолуцькій нафтобазі загорівся резервуар.

Як стверджує Ведерников, постраждалих, за попередніми даними, немає.

Що відомо?

Нафтобаза належить компанії "Псковнафтопродукт". На підприємстві зберігаються нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, бензин та інші види пального, для подальшого постачання на автозаправні станції, підприємствам і транспортним компаніям.

До того ж підприємство вже було під атакою у квітні 2024 року.

Псковська область
безпілотник БпЛА (5889) Удари по РФ (967)
+9
У Великі Луки прилетіла велика срака.
показати весь коментар
19.02.2026 06:54 Відповісти
+8
Іван ФРАНКО

* * *

Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -

Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи, -
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…

Гримить!

1880
показати весь коментар
19.02.2026 06:54 Відповісти
+4
Де та "благодатная хвиля", яка вставить мізки українському народу, щоб позбутися зЕлено-кремлівських блазнів?
показати весь коментар
19.02.2026 07:09 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 06:54 Відповісти
Де та "благодатная хвиля", яка вставить мізки українському народу, щоб позбутися зЕлено-кремлівських блазнів?
показати весь коментар
19.02.2026 07:09 Відповісти
Колись писав уже: "За багато віків людство вибралося з печер, і зрозуміло, що зірки - не "цвяхи в небесній тверді"... Але кількість дурнів так пропорційно і залишилася великою..."
показати весь коментар
19.02.2026 07:35 Відповісти
На московитів ******, зійшов благодатний вогонь покарання з Мирної України, за їх злочини в Україні з 2014 року!!!
Смерть московитам та міндічам-бакановим з ухилянтами!]!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
19.02.2026 07:11 Відповісти
Вау, аж целый бензобак жахнули, тем временем у болеее половины Украины света нету по 16 часов в сутки, зато у кацапов аж целая бочка с бензином загорелась! Потужная потужнятина просто!
показати весь коментар
19.02.2026 07:26 Відповісти
Бензобак?
показати весь коментар
19.02.2026 07:40 Відповісти
Бензобаковий Зе.
показати весь коментар
19.02.2026 08:13 Відповісти
Якщо кацап скиглить, значить зроблено правильно.
показати весь коментар
19.02.2026 08:36 Відповісти
Подивимось на питання з іншого боку.
Гдє "Архангєли"? Гдє наші "Сталінскіє Соколи"? Наші дєсяткі тисяч рєзєрвістов, прізваних спєціально для протівовоздушной оборони важних об'єктов? Нашє ПВО і авіація? Наш самий лучшій в мірє РЕБ, которий умєєт разворачівать хохлодрони назад?
Доколє?!
показати весь коментар
19.02.2026 09:17 Відповісти
А де у бази НІС?
показати весь коментар
19.02.2026 07:39 Відповісти
Дуже добре
Може й до Донецька дотягнутися....
показати весь коментар
19.02.2026 08:46 Відповісти
 
 