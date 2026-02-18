У Бєлгороді прогриміли вибухи: місто залишилося без світла, тепла та води. ВIДЕО

У Бєлгороді знову пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, губернатор області Гладков заявив про "большие повреждения" на об’єктах енергетики.

За даними місцевих пабліків, у місті зникли опалення, електропостачання та водопостачання.

Місцеві жителі опублікували кадри наслідків у соцмережах.

У Бєлгороді заявили про "серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури": ймовірно, атаковано ТЕЦ та електропідстанцію.

У Бєлгороді зливають воду із системи опалення сотень будинків та проводять часткову евакуацію