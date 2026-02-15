У Бєлгороді заявили про "серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури": ймовірно, атаковано ТЕЦ та електропідстанцію. ВІДЕО+ФОТО

У Бєлгороді ракетних ударів, ймовірно, зазнали Бєлгородська ТЕЦ і електропідстанція "Фрунзенська".

Про це заявляють російські телеграм-канали та губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Гладков заявив про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в Бєлгороді.

"Попередньо серйозних пошкоджень завдано об’єктам енергетичної інфраструктури. Аварійні та оперативні служби з’ясовують масштаб пошкоджень. Інформація про наслідки уточнюється",- написав російський посадовець.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику.

Читайте також: У Бєлгороді зливають воду із системи опалення сотень будинків та проводять часткову евакуацію

Атаковано ТЕЦ та електростанцію

За даними телеграм-каналу "Пепел-Белгород", ракетних ударів зазнали Бєлгородська ТЕЦ і електропідстанція "Фрунзенська".

"Яких пошкоджень зазнала підстанція – невідомо, але масштабного блекауту під час ударів у Бєлгороді та Бєлгородському окрузі не сталося", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Світло і тепло зникли у частині Брянська та області після атаки дронів. ВIДЕО