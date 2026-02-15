У Бєлгороді заявили про "серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури": ймовірно, атаковано ТЕЦ та електропідстанцію. ВІДЕО+ФОТО
У Бєлгороді ракетних ударів, ймовірно, зазнали Бєлгородська ТЕЦ і електропідстанція "Фрунзенська".
Про це заявляють російські телеграм-канали та губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Гладков заявив про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в Бєлгороді.
"Попередньо серйозних пошкоджень завдано об’єктам енергетичної інфраструктури. Аварійні та оперативні служби з’ясовують масштаб пошкоджень. Інформація про наслідки уточнюється",- написав російський посадовець.
Обережно! Відео містить нецензурну лексику.
Атаковано ТЕЦ та електростанцію
За даними телеграм-каналу "Пепел-Белгород", ракетних ударів зазнали Бєлгородська ТЕЦ і електропідстанція "Фрунзенська".
"Яких пошкоджень зазнала підстанція – невідомо, але масштабного блекауту під час ударів у Бєлгороді та Бєлгородському окрузі не сталося", - йдеться у повідомленні.
Має летіти саме по маацквє...
А зєля ракетну програму просрав...
Мої батьки на російську не переходили. Інші, які вище вибрались, так, говорили по-різному, залежно від оточення.
На роботі так само - по-різному.
Зараз на роботі більшість розмовляє державною. Не 100 % - немолоді вже, не усім вдається себе переламати.
Якщо починаєте з'ясовувати х то з вас корінастєє (киянин, одесит, львів'янин, харків'янин тощо) - відразу починають роги кацапські рости на голові.
Я взагалі то писав зовсім за інше.
Та хоча би за компанію - Курськ, Орел, Вороніж, Брянськ - якщо до боліт дістати не можете.
Белгоролці, скажить, а до 24.02.2022 так саме у вас було? Ну, до отого СВО?
До речі, у ***** в бункері тепло, світло і є вода для смиву гівна в унітазі, але ваш срарь всея Параші чомусь сере у валізу. От ви як думаєтє, та валіза має систему смиву чи там проста скрепна кругла дірка як і в параші?
Хоча - ні! Тільки більше "дабравольцев" на війну піде... А расєя хоче миру, б.я!
Добрий вечір! Ми з України!😀