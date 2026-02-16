РУС
Новости
6 356 25

В Белгороде заявили о "серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры": вероятно, атакованы ТЭЦ и электроподстанция. ВИДЕО+ФОТО

В Белгороде ракетные удары, вероятно, понесли Белгородская ТЭЦ и электроподстанция "Фрунзенская". 

Об этом заявляют российские телеграм-каналы и губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, сообщает Цензор.НЕТ.

Повреждена энергетическая инфраструктура 

Гладков заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в Белгороде.

"Предварительно серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется", - написал российский чиновник.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Атакованы ТЭЦ и электростанция

По данным телеграм-канала "Пепел-Белгород", ракетным ударам подверглись Белгородская ТЭЦ и электроподстанция "Фрунзенская".

удары по Белгороду

"Какие повреждения получила подстанция – неизвестно, но масштабного блэкаута во время ударов в Белгороде и Белгородском округе не произошло", – говорится в сообщении.

+23
Та ******* вже один Білгород кошмарити.
Та хоча би за компанію - Курськ, Орел, Вороніж, Брянськ - якщо до боліт дістати не можете.
16.02.2026 00:21
+18
Воно то добре але кацапам, особливо маасквічам, які єдині і є справжнімі руззкіми (все інше то панаєхавшее бидло) глибоко насрати на той бєлгород та бєлгородців, навіть більше насрати, ніж нам...
Має летіти саме по маацквє...
А зєля ракетну програму просрав...
15.02.2026 23:59
+12
Ти надто спрощуєш ситуацію... "На Маскве" "панаехавших" - більшість... І саме вони диктують ті зміни, які перетворюють Моску зі "стариннава русскава горада", в "Масквабад"... Там "каренных масквичей" - "хер да ничаво"... Але саме "панаехи" є найбільш агресивними, і саме вони претендують на звання "масквичей"... І тут нічого дивного - у Києві "та сама історія"... Корінні кияни "просто живуть"... А багато вчорашніх "селюків" "з шкіри пнуться", щоб показать, що вони "кияни", і у них "кістка біліша", і "кров голубіша"...
16.02.2026 01:06
15.02.2026 23:59
16.02.2026 01:06
Карєнннними киянами рахують ті хто наїхав з каца...*******... з щелепами , які ламаються в щент коли пробують розмовляти українською... А ці селюки які на Київ наїхали мають більші шанси на те що щелепи будуть цілими...Хоча б не паламали розмовляючт рашистською.. Коли на зупинці в Київі. пенсіонер почувши українську від мого сина спитав - Ти нє зємляк Парубія??
16.02.2026 07:59
Перше, що роблять такі "селюки", приїхавши в Київ - забувають українську мову... У мене сусідка є. Одноліток моєї дочки. Знаю її ще змалечку. Поки жила в Чернігові - "шпарила" "на палєсском суржике". Мої діти змалечку росли в двомовному середовищі : вдома - українською, на вулиці (жили в Росії) - українською, майже літературною (бо ми з дружиною з "Шевченкового краю"). Потім сусідка поїхала в Київ. Побачив я її через рік... "Шпарить" таким "масковским гаварком", що самі "масквичи пазавидуют...". Працює в державній установі! Питаю: "А якою мовою ви на роботі спілкуєтеся?" - "На украинскам...". Вони змушуть самі себе говорить "па-русски", щоб в них "киевскае акружение" не запідозрило вчорашнього "селюка"...
16.02.2026 08:17
то я про знаю..про бажання сільських не вмділятися в містах... в Чернігові руцькі- свістящіє сільських звали жлобами, бо не розмовляли москальською.. В Київі айтишником влаштуватися було неможливо... майже до 22 року..на сьогодні не знаю. Українці не поважають себе і своїх дітей... і гаварят язиком..Як для себе то шукаю тільки українські програми і книжки..і стало легше розмовляти українською
16.02.2026 10:05
Я вперше, "лоб в лоб", зіткнувся з подібним, у військовому училищі... Писав, якось, списки курсантів, з їх особистими даними... І виявив, у сусідньому взводі, земляка, з Черкащини... Подумав, що зустрів "споріднену душу", з якою можна було-б поговорить, хоч зрідка, рідною мовою, за тисячі кілометрів, від України... Заговорив з ним українською... А він "очі вилупив": "Ты што, из "села"?!!!" . Після цього "очі на лоб, полізли", у мене - бо я народився і виріс у населеному пункті, який мав майже 9 тисяч населення, а він родом з якогось "хутора", на півтори сотні жителів... Більше я з ним не спілкувався, всі ЧОТИРИ РОКИ... (До речі - він мав прізвище, яке відповідало його "меншовартісності" - "Кріпак"...). І були підозри, що саме він "стуконув" ротному стосовно того, що я вечорами перечитую "Кобзар", Шевченка, (подарунок школярів моєї школи), щоб не забуть рідну мову... ТОді мене вперше назвали "націоналістом". Та ще й публічно, перед півтора сотнями однокурсників... І ХТО назвав? Ротний... Який був уродженцем Кіровоградщини...).
16.02.2026 10:30
Дякую..Цікаво читати.Я призвався в СА ..Батько боячись за моє нещодавне роздроблене стегно, зробив неможливе на той час для сільської простої людини, мене наперед вже відбрали в окрему надсекретну роту.Де бігати ми бігали але головне витримати 6 місяців. В тій роті з України по 2 людини з областей, без Заходу України і Білорусі.. всі інші народи кац..********..Українці з міст то щелепи зросщені..Один з Черкасської області, Бондаренко розмовляв в більшості чисто українською, і частенько з кцпами теж розмовляв.Моя українська суржик бісила кцп, особливо деяких українців ...до того я ніколи не змовчував.У війська попав туди куди Макар телят не гоняв, зате туди те була моя бабуся в 9 років (виселена з Білорусі з сімєю мачухи) Там я радів коли бачив земляків і ніколи не цурався українців з Західної України.Там були перші розмови про самостійність України, де я був дуже далекий.. Згадую як молодший сержант крикнув в напівпустій столові Слава Україні!! Я кажу - тихіше..ти що??7 А він голосніше - Слава Україні!! і сміється з менеБалтія повіяла на мене як ліки..Однодумців майже не було.. Однодумці були батьки..Казав батько -служити синочки буть не в Азії і не в сибіру
16.02.2026 11:01
В Одесі така ж сама ситуація...і самі "корінні" ці хто в Буджаку коровам хвости крутив і не спілкувався ні російською ні українською...читаю в фейсбуці "Одесса рускій город, пашлі вон панаєхавшиє..." дивлюсь сторінку "місце народження Сарата"
16.02.2026 08:02
Оце мені й нагадує якраз москалів - понесло народ на темі корінності.
Якщо починаєте з'ясовувати х то з вас корінастєє (киянин, одесит, львів'янин, харків'янин тощо) - відразу починають роги кацапські рости на голові.
Я взагалі то писав зовсім за інше.
16.02.2026 13:35
Ти здурів?!!! Я про "загальний принцип знеособлення", написав... Ти ще мене назви "кацапом"...
16.02.2026 14:22
Все має бути поступово. Результат в Белгороді має бути досягнутий. Потім можна переключитися на Брянськ, Курськ і т.д.
16.02.2026 09:20
Знаючі люди кажуть що по бєлгороду хаймарси прилітають. До орла чи воронєжа-не дістануть.
16.02.2026 10:56
Двіжуха.
16.02.2026 02:46 Ответить
Ай яй яй яй, а шо сі сталось?
Белгоролці, скажить, а до 24.02.2022 так саме у вас було? Ну, до отого СВО?
До речі, у ***** в бункері тепло, світло і є вода для смиву гівна в унітазі, але ваш срарь всея Параші чомусь сере у валізу. От ви як думаєтє, та валіза має систему смиву чи там проста скрепна кругла дірка як і в параші?
16.02.2026 03:35
С Новым Годам, Белгарад! 😂
16.02.2026 04:33 Ответить
А не краще було б зняти заборону на удари по цивільним об'єктам (як москалі б'ють: по торговим центрам, по вокзалам, по лікарням, по школам і дитсадкам? Може, тоді вони зрозуміють, що хутін - пуйло і необхідно негайно його приборкати?
Хоча - ні! Тільки більше "дабравольцев" на війну піде... А расєя хоче миру, б.я!
16.02.2026 06:02
А Європі за Україною і так добре. Х.й вам таурусів - нам самим вони потрібні! Питання: а нах.я?! Б.я!
16.02.2026 06:10
Куди хаймарс дістав - туди і влучили. А вчора начебто летіли дрони на Москву - і що? Пшик.
16.02.2026 06:44
Дрони на мацкву - для зеленої картинки. Туди нічого не долетить. Хіба що балістика. Але купу ппо кацам стримує.
16.02.2026 07:09

Добрий вечір! Ми з України!😀
16.02.2026 08:19
16.02.2026 08:21
Ценеминастамнемає
16.02.2026 08:59
Кацапи підходять до Запоріжжя, пох, головне в Бєлгородє світла нема.
16.02.2026 09:53
А в чому проблема для свєрхдєржави просто взяти і все швидко відремонтувати?
16.02.2026 10:10
 
 