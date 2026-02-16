В Белгороде заявили о "серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры": вероятно, атакованы ТЭЦ и электроподстанция. ВИДЕО+ФОТО

В Белгороде ракетные удары, вероятно, понесли Белгородская ТЭЦ и электроподстанция "Фрунзенская".

Об этом заявляют российские телеграм-каналы и губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, сообщает Цензор.НЕТ.

Повреждена энергетическая инфраструктура

Гладков заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в Белгороде.

"Предварительно серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется", - написал российский чиновник.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Атакованы ТЭЦ и электростанция

По данным телеграм-канала "Пепел-Белгород", ракетным ударам подверглись Белгородская ТЭЦ и электроподстанция "Фрунзенская".

"Какие повреждения получила подстанция – неизвестно, но масштабного блэкаута во время ударов в Белгороде и Белгородском округе не произошло", – говорится в сообщении.

