В Белгороде заявили о "серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры": вероятно, атакованы ТЭЦ и электроподстанция. ВИДЕО+ФОТО
В Белгороде ракетные удары, вероятно, понесли Белгородская ТЭЦ и электроподстанция "Фрунзенская".
Об этом заявляют российские телеграм-каналы и губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, сообщает Цензор.НЕТ.
Повреждена энергетическая инфраструктура
Гладков заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в Белгороде.
"Предварительно серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется", - написал российский чиновник.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
Атакованы ТЭЦ и электростанция
По данным телеграм-канала "Пепел-Белгород", ракетным ударам подверглись Белгородская ТЭЦ и электроподстанция "Фрунзенская".
"Какие повреждения получила подстанция – неизвестно, но масштабного блэкаута во время ударов в Белгороде и Белгородском округе не произошло", – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Має летіти саме по маацквє...
А зєля ракетну програму просрав...
Якщо починаєте з'ясовувати х то з вас корінастєє (киянин, одесит, львів'янин, харків'янин тощо) - відразу починають роги кацапські рости на голові.
Я взагалі то писав зовсім за інше.
Та хоча би за компанію - Курськ, Орел, Вороніж, Брянськ - якщо до боліт дістати не можете.
Белгоролці, скажить, а до 24.02.2022 так саме у вас було? Ну, до отого СВО?
До речі, у ***** в бункері тепло, світло і є вода для смиву гівна в унітазі, але ваш срарь всея Параші чомусь сере у валізу. От ви як думаєтє, та валіза має систему смиву чи там проста скрепна кругла дірка як і в параші?
Хоча - ні! Тільки більше "дабравольцев" на війну піде... А расєя хоче миру, б.я!
Добрий вечір! Ми з України!😀