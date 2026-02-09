В Белгороде сливают воду из системы отопления сотен домов и проводят частичную эвакуацию

В российском Белгороде из-за поражения объектов энергетики решили слить воду из системы отопления в сотнях многоквартирных домов.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Сливают воду из батарей

"Мы принимаем решение: в 455 многоквартирных домах мы начинаем слив системы отопления. А также – 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 высших учебных заведения, другие социальные объекты и коммерческие предприятия, которые находятся на определенных улицах города Белгорода", – заявил Гладков.

Также российский чиновник сообщил, что детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, переводятся на круглосуточную работу.

Эвакуация

Кроме этого, Гладков сообщил, что многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и пенсионеры, проживающие одни, "готовы также переместить в другие регионы".

Что предшествовало

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером 7 февраля в российском Белгороде прогремели взрывы и возникла угроза ракетной атаки.
  • После этого в городе и Белгородской области пропало электричество. 
  • По информации телеграм-каналов, под ударом оказались электроподстанция "Белгород" и ТЭЦ "Луч".

ЇМ ЧХАТИ НА БЕЛГОРОД....навіть якщо він весь вимре це навіть не змусить їх задуматись.

Лише Москва має значення
09.02.2026 00:04 Ответить
На мацкву їм також чхати, нiхто навiть не пискне з масквiчей, будуть тихенько скиглити та й усе
09.02.2026 00:15 Ответить
Революции делаются в столицах (с)
09.02.2026 00:25 Ответить
Але не в цьому випадку нажаль
09.02.2026 00:40 Ответить
Бунт на москаляндії настане лише тоді, коли пропаде водачька.
09.02.2026 09:21 Ответить
скігліти будуть, але і будуть дохнути, що дуже важливо, а може як в 93му з каструлями на головах підуть на червноу площу щось вимагати, стоячи на колінах пер сцарьом х..лом.
09.02.2026 10:39 Ответить
Білгород був колись місто побратим Харківа, якщо не помиляюсь.

ну що ж - хай тепер білгородці холод разом з харків'янами по-братськи сьорбають !

.
09.02.2026 00:54 Ответить
а что это хрень значит -город побратим?
09.02.2026 08:39 Ответить
АБСОЛЮТНО ***** всім і кацапам у тому числі...
09.02.2026 00:05 Ответить
Пукіну абсолютно пофіг на білгород, навіть на москву, але на москві це було би доречніше зробити, 700 км по прямій, навіть фламінго долетить!
09.02.2026 00:09 Ответить
Чергова фламінга ще через рік полетить.
09.02.2026 01:27 Ответить
читав новину, вони вже нові ракети розробляють, тому фламінги фсьо, як не було такі не буде, ц у них нова темка для пиляння бабла.
09.02.2026 10:41 Ответить
Дяка Хаймарсам! Єдина робоча зброя, яка далітає куди треба, хоч і не далеко. Всі інші потужні паляниці, пекли, трембіти, барси, люті, фламінги чомусь не долітають.
09.02.2026 00:10 Ответить
Ну Фламінго гарно долетіла до Капустіного яру. Головне що результат дала такий як треба. Тільки той рашистських Капустін яр далеко, з Норвегії не видно.
09.02.2026 00:30 Ответить
Ага. Долетіла.
Запускали 4 Фламінги і бпла. Одна бпла долетіла і пошкодила дах, Фламінги, звісно, нікуди не долетіли.
09.02.2026 01:25 Ответить
А звідки запарєбрікавай знає, що і як та куди попали Українці на мацковії, в КапЯрі???
09.02.2026 02:35 Ответить
Дивися єдиний марахфон, не відволікайся.
09.02.2026 02:44 Ответить
Один чи всі три тисячі фламінгов, що за рік повинні були полетіти?
09.02.2026 01:25 Ответить
"Фуфломінго" гарно долетіло лише до Ізраїлю.
09.02.2026 09:11 Ответить
Отольются кошке мышкины слёзы (с)
09.02.2026 00:19 Ответить
И да - в Белгороде Синоптик пишет на сейчас -13, а на утро обещает -22. Добро пожаловать в клуб выживальщиков.
09.02.2026 00:23 Ответить
Сопли замёрзли в носу…

И яйца, похоже, тоже…

Иду, по морозу, мудьями звеня,

С красной, озлобленной рожей…

Одно, лишь одно только греет меня

От стужи лютой зверея -

С улыбкой ехидной думаю я:

«В России ж, ещё холоднее…
09.02.2026 01:33 Ответить
яйца в носу это сильно!
09.02.2026 08:42 Ответить
"Я художнік, я так віжу!" 😂
09.02.2026 09:12 Ответить
Гойда!!!
09.02.2026 00:20 Ответить
двіжуха в сасєдніє рєгіони пішла.

"альо, крємль", хто у кого санітарні зони робить ?

.
09.02.2026 00:57 Ответить
Ой! А що сталося? Кілька днів тому, в "Чатрулетці", на діалозу блога "Вокс Верітатіс", один новосибірець, з таким знущальним сарказмом запитував Віталія Дрібницю, чого це в Києві, при 12-15 градусах морозу, рве труби опалення - у них -40, і все в порядку!...
Може й нам білгородців запитать про це? На вулиці у них теж не нижче -15, зараз!...
09.02.2026 00:24 Ответить
Яр, ти що, вже провайдер Віталія Дрібниці? От ти ж і чорт..
09.02.2026 01:09 Ответить
А чого це я його "провайдер"? Просто, час від часу, дивлюся його діалоги... Я навіть на нього не підписаний... І чому це я "чорт"? Що я вчинив "непотребного"?
09.02.2026 01:16 Ответить
Не прикидайся дурником.
09.02.2026 13:32 Ответить
У тебе "пред'яви!? викладай... Якщо немає - "курсом русскава *******...".
09.02.2026 16:19 Ответить
Пред'яви? Є.
Ти хвалько і стукач. Аргументів вагон.
09.02.2026 19:20 Ответить
викладай їх...
09.02.2026 19:52 Ответить
Не вистачить сторінки.
І тобі це не тільки я казав.
09.02.2026 20:12 Ответить
Ну... Так попрацюй... Виклади..., хоча-б, "сторінку"... Я прочитаю ... Поміємся
09.02.2026 20:36 Ответить
На, посмійся, стукачеку - https://censor.net/ua/forum/2008573/rada_forumchan_pytannya_pobajannya_pretenziyi_moderatoru

Я тобі колись це вже наводив, чи із памяттю проблеми? Порахуй, скільки ти там адмінам плакаєшься, усі ображають, усі зневажають...
10.02.2026 00:52 Ответить
Та тут питання в іншому - ДЕ Я БУВ НЕПРАВИЙ? Зв "стукачиком", потім питання постане - коли встане питання стосовно тебе - чи не є ти "срачерозвідником..?
10.02.2026 03:25 Ответить
Ідіть на Зеленського зі своїм Бєлгородом. Києву, що, стало легше?
09.02.2026 00:41 Ответить
"готові також перемістити в інші регіони"
У солнэчний Таймир нах...
09.02.2026 00:43 Ответить
южний бєрєг моря лаптєвих

.
09.02.2026 01:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RZnQV5LPxis&t=1766s у Бодайбо
09.02.2026 04:50 Ответить
Читав я якось кацапські "стогони", коли вони почали "переміщать" біженців з Курщини, "в інші регіони"... Перемістили в такі "гадюшники" - аварійне житло, недобудови, без газу, електрики, опалення, що вони вить почали... Але їх завірили, що це "времєнно"... Цьому "временному" вже скоро рік виповниться...
09.02.2026 06:21 Ответить
Це чергова байка-прибайка,порівнючи Белгород з Україною яка на даний час майже повністю глибоко в дупі тут хоч якась херня для керманичів зе проходить
09.02.2026 00:45 Ответить
"Також російський посадовець повідомив, що дитячі садки в місті Бєлгороді, в яких є опалення, електроенергія і вода, переводяться на цілодобову роботу." - це як: одні діти ходять до дитсадка вдень, а інші - вночі???
09.02.2026 02:30 Ответить
Мабуть залишають дітей у дитсадках і на ніч теж, щоб дома не мерзли.
09.02.2026 03:29 Ответить
Нехай переводять дитсадки на дистанційну роботу
09.02.2026 09:15 Ответить
09.02.2026 04:47 Ответить
А чому наші б'ють тільки по Бєлгород у? Курська, Ростов-на-Дону, Брянськ, Таганрог, Новоросійськ теж рядом. В зоні засобів ураження. В якщо існують наші Фламінго, то можна ще далі бити. Незрозуміло.
09.02.2026 06:56 Ответить
потому что есть ток хаймарсы, паляниці и трембіти чи на шо там бабки сливали и координаты предприятий шоб бабло отмыть потом псоле прилетов чот не летают уже))0)
09.02.2026 09:43 Ответить
Б'ють скрізь, навіть по Маріуполю минулого тижня
Однак ті пошкодження швидко відновлюються
09.02.2026 10:38 Ответить
 
 