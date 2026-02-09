В Белгороде сливают воду из системы отопления сотен домов и проводят частичную эвакуацию

В российском Белгороде из-за поражения объектов энергетики решили слить воду из системы отопления в сотнях многоквартирных домов.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Сливают воду из батарей

"Мы принимаем решение: в 455 многоквартирных домах мы начинаем слив системы отопления. А также – 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 высших учебных заведения, другие социальные объекты и коммерческие предприятия, которые находятся на определенных улицах города Белгорода", – заявил Гладков.

Также российский чиновник сообщил, что детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, переводятся на круглосуточную работу.

Эвакуация

Кроме этого, Гладков сообщил, что многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и пенсионеры, проживающие одни, "готовы также переместить в другие регионы".

Что предшествовало

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером 7 февраля в российском Белгороде прогремели взрывы и возникла угроза ракетной атаки.

После этого в городе и Белгородской области пропало электричество.

По информации телеграм-каналов, под ударом оказались электроподстанция "Белгород" и ТЭЦ "Луч".

