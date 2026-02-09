В Белгороде сливают воду из системы отопления сотен домов и проводят частичную эвакуацию
В российском Белгороде из-за поражения объектов энергетики решили слить воду из системы отопления в сотнях многоквартирных домов.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.
Сливают воду из батарей
"Мы принимаем решение: в 455 многоквартирных домах мы начинаем слив системы отопления. А также – 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 высших учебных заведения, другие социальные объекты и коммерческие предприятия, которые находятся на определенных улицах города Белгорода", – заявил Гладков.
Также российский чиновник сообщил, что детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, переводятся на круглосуточную работу.
Эвакуация
Кроме этого, Гладков сообщил, что многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и пенсионеры, проживающие одни, "готовы также переместить в другие регионы".
Что предшествовало
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером 7 февраля в российском Белгороде прогремели взрывы и возникла угроза ракетной атаки.
- После этого в городе и Белгородской области пропало электричество.
- По информации телеграм-каналов, под ударом оказались электроподстанция "Белгород" и ТЭЦ "Луч".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лише Москва має значення
ну що ж - хай тепер білгородці холод разом з харків'янами по-братськи сьорбають !
.
Запускали 4 Фламінги і бпла. Одна бпла долетіла і пошкодила дах, Фламінги, звісно, нікуди не долетіли.
И яйца, похоже, тоже…
Иду, по морозу, мудьями звеня,
С красной, озлобленной рожей…
Одно, лишь одно только греет меня
От стужи лютой зверея -
С улыбкой ехидной думаю я:
«В России ж, ещё холоднее…
"альо, крємль", хто у кого санітарні зони робить ?
.
Може й нам білгородців запитать про це? На вулиці у них теж не нижче -15, зараз!...
Ти хвалько і стукач. Аргументів вагон.
І тобі це не тільки я казав.
Я тобі колись це вже наводив, чи із памяттю проблеми? Порахуй, скільки ти там адмінам плакаєшься, усі ображають, усі зневажають...
У солнэчний Таймир нах...
.
Однак ті пошкодження швидко відновлюються