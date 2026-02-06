Взрывы прогремели в Белгороде: возникли перебои со светом, теплом и водой
Поздно вечером в четверг, 5 февраля, в российском Белгороде прогремела серия взрывов на фоне объявления воздушной тревоги. Вероятно, под ударом оказалась ТЭЦ "Белгород".
Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Детали атаки
Местные телеграм-каналы сообщают, что ракетный обстрел произошел в 22:55. По свидетельствам очевидцев, под ударом оказалась территория подстанции, где прогремело пять взрывов.
После серии взрывов в части Белгорода пропал свет, начались проблемы с отоплением и водой.
Впоследствии губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что "есть серьезные повреждения" в результате прилетов.
В водоканале Белгородской области заявили, что "после ракетного обстрела есть отключение электроснабжения нескольких объектов водоканала в Белгороде".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але вся і до тла!
Якась не зовсям правильна новина, має бути не виникли перебої, а зникло світло, опалення, вода.