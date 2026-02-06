Взрывы прогремели в Белгороде: возникли перебои со светом, теплом и водой

Поздно вечером в четверг, 5 февраля, в российском Белгороде прогремела серия взрывов на фоне объявления воздушной тревоги. Вероятно, под ударом оказалась ТЭЦ "Белгород".

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Детали атаки

Местные телеграм-каналы сообщают, что ракетный обстрел произошел в 22:55. По свидетельствам очевидцев, под ударом оказалась территория подстанции, где прогремело пять взрывов.

После серии взрывов в части Белгорода пропал свет, начались проблемы с отоплением и водой.

Впоследствии губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что "есть серьезные повреждения" в результате прилетов.

В водоканале Белгородской области заявили, что "после ракетного обстрела есть отключение электроснабжения нескольких объектов водоканала в Белгороде".

