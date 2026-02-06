5 593 15

Взрывы прогремели в Белгороде: возникли перебои со светом, теплом и водой

Поздно вечером в четверг, 5 февраля, в российском Белгороде прогремела серия взрывов на фоне объявления воздушной тревоги. Вероятно, под ударом оказалась ТЭЦ "Белгород".

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Детали атаки 

Местные телеграм-каналы сообщают, что ракетный обстрел произошел в 22:55. По свидетельствам очевидцев, под ударом оказалась территория подстанции, где прогремело пять взрывов.

После серии взрывов в части Белгорода пропал свет, начались проблемы с отоплением и водой.

Впоследствии губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что "есть серьезные повреждения" в результате прилетов.

В водоканале Белгородской области заявили, что "после ракетного обстрела есть отключение электроснабжения нескольких объектов водоканала в Белгороде".

Треба щось робити з географією ударів. Вигрібання бєлгорода за весь кацапстан малоефективне.
06.02.2026 01:46 Ответить
Звісно це добре що хоч у білгороді тухне , але порадуйте українців -вимкніть мацкву перш ніж вона згорить !!!!!!
06.02.2026 00:43 Ответить
За все відповідає Бєлгород, але це теж Україна. Чому не летить по Москві чи Петербургу?
06.02.2026 07:27 Ответить
Та хай би згоріла хоч як небуть.
Але вся і до тла!
06.02.2026 01:28 Ответить
Фламіндічей не вистачить на москву
06.02.2026 01:29 Ответить
06.02.2026 01:32 Ответить
Це етнічно українські землі. Навіть на відео - чувак сказав «попалі» три рази без єдиного матюку. Кацапи так не можуть.
06.02.2026 07:33 Ответить
Взагалі неефективне, але ж хаймарс далі Бєлгорода не дістане.
06.02.2026 08:11 Ответить
А де ж фламінги? )
06.02.2026 08:24 Ответить
Чому тільки бєлгород? Кацапи його вже списали. Рядом курвськ є, вороніж, орел. Багато чого є.
06.02.2026 06:39 Ответить
Тільки масКва може потурбувати рашистов й то Тільки тих що там живуть а іньші будуть радіти, це ж кацапи.
06.02.2026 09:18 Ответить
За все відповідає Бєлгород, але це теж Україна. Чому не летить по Москві чи Петербургу?
06.02.2026 07:27 Ответить
На відео видно, що в Бєлгороді повно світла. А повинна бути темрява, холод і відсутність води. Якщо ми навіть це не можемо зробити, то про який блекаут в москві можна казати?
06.02.2026 08:09 Ответить
патужна
06.02.2026 09:14 Ответить
Вже рік той Бєлгород бомбить як Україна так і кацапія своїми помилковими скидами. І там лише можуть бути перебої.
06.02.2026 10:01 Ответить
а що цьому передувало? мабуть вибухи чи інформація пр бавовну.
Якась не зовсям правильна новина, має бути не виникли перебої, а зникло світло, опалення, вода.
06.02.2026 14:41 Ответить
 
 