Вибухи лунали у Бєлгороді: виникли перебої зі світлом, теплом та водою

Пізно ввечері четверга, 5 лютого, у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів на тлі оголошення повітряної тривоги. Ймовірно, під ударом опинилася ТЕЦ "Бєлгород".

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі атаки

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що ракетний обстріл стався о 22:55. За свідченнями очевидців, під ударом опинилася територія підстанції, де пролунало п'ять вибухів.

Після серії вибухів у частині Бєлгорода зникло світло, почалися проблеми з опаленням та водою.

Згодом губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що "є серйозні пошкодження" внаслідок прильотів.

У водоканалі Бєлгородської області заявили, що "після ракетного обстрілу є відключення електропостачання кількох об'єктів водоканалу у Бєлгороді".

