Вибухи лунали у Бєлгороді: виникли перебої зі світлом, теплом та водою

Пізно ввечері четверга, 5 лютого, у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів на тлі оголошення повітряної тривоги. Ймовірно, під ударом опинилася ТЕЦ "Бєлгород".

Деталі атаки 

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що ракетний обстріл стався о 22:55. За свідченнями очевидців, під ударом опинилася територія підстанції, де пролунало п'ять вибухів.

Після серії вибухів у частині Бєлгорода зникло світло, почалися проблеми з опаленням та водою.

Згодом губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що "є серйозні пошкодження" внаслідок прильотів.

У водоканалі Бєлгородської області заявили, що "після ракетного обстрілу є відключення електропостачання кількох об'єктів водоканалу у Бєлгороді".

Треба щось робити з географією ударів. Вигрібання бєлгорода за весь кацапстан малоефективне.
06.02.2026 01:46 Відповісти
Звісно це добре що хоч у білгороді тухне , але порадуйте українців -вимкніть мацкву перш ніж вона згорить !!!!!!
06.02.2026 00:43 Відповісти
За все відповідає Бєлгород, але це теж Україна. Чому не летить по Москві чи Петербургу?
06.02.2026 07:27 Відповісти
Та хай би згоріла хоч як небуть.
Але вся і до тла!
06.02.2026 01:28 Відповісти
Фламіндічей не вистачить на москву
06.02.2026 01:29 Відповісти
Це етнічно українські землі. Навіть на відео - чувак сказав «попалі» три рази без єдиного матюку. Кацапи так не можуть.
06.02.2026 07:33 Відповісти
Треба щось робити з географією ударів. Вигрібання бєлгорода за весь кацапстан малоефективне.
06.02.2026 01:46 Відповісти
Взагалі неефективне, але ж хаймарс далі Бєлгорода не дістане.
06.02.2026 08:11 Відповісти
А де ж фламінги? )
06.02.2026 08:24 Відповісти
Чому тільки бєлгород? Кацапи його вже списали. Рядом курвськ є, вороніж, орел. Багато чого є.
06.02.2026 06:39 Відповісти
Тільки масКва може потурбувати рашистов й то Тільки тих що там живуть а іньші будуть радіти, це ж кацапи.
06.02.2026 09:18 Відповісти
На відео видно, що в Бєлгороді повно світла. А повинна бути темрява, холод і відсутність води. Якщо ми навіть це не можемо зробити, то про який блекаут в москві можна казати?
06.02.2026 08:09 Відповісти
патужна
06.02.2026 09:14 Відповісти
Вже рік той Бєлгород бомбить як Україна так і кацапія своїми помилковими скидами. І там лише можуть бути перебої.
06.02.2026 10:01 Відповісти
а що цьому передувало? мабуть вибухи чи інформація пр бавовну.
Якась не зовсям правильна новина, має бути не виникли перебої, а зникло світло, опалення, вода.
06.02.2026 14:41 Відповісти
 
 