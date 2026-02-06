Вибухи лунали у Бєлгороді: виникли перебої зі світлом, теплом та водою
Пізно ввечері четверга, 5 лютого, у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів на тлі оголошення повітряної тривоги. Ймовірно, під ударом опинилася ТЕЦ "Бєлгород".
Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі атаки
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що ракетний обстріл стався о 22:55. За свідченнями очевидців, під ударом опинилася територія підстанції, де пролунало п'ять вибухів.
Після серії вибухів у частині Бєлгорода зникло світло, почалися проблеми з опаленням та водою.
Згодом губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що "є серйозні пошкодження" внаслідок прильотів.
У водоканалі Бєлгородської області заявили, що "після ракетного обстрілу є відключення електропостачання кількох об'єктів водоканалу у Бєлгороді".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але вся і до тла!
Якась не зовсям правильна новина, має бути не виникли перебої, а зникло світло, опалення, вода.